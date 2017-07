Aeroportul Heathrow a fost evacuat parțial în urma unei alarme de incendiu

Aeroportul Heathrow din Marea Britanie a fost evacuat parțial, după ce o alarmă ade incendiu a răsunat în terminalul 3. Sute de pasageri au fost astfel evacuați din clădire, în timp ce mai multe echipaje au intervenit, relatează The Independent.

”Terminalul 3 a fost evacuat în urma unei alarme de incendiu. Investigăm această problemă în mod urgent şi vom încerca să oferim o actualizare”, se arată într-un mesaj postat de aeroportul Heathrow pe Twitter.

Ulterior, a ieșit la iveală că nu a fost vorba despre niciun incendiu și că nu este clar ce anume a declanșat alarma. În timp ce ancheta continuă în acest caz, pasagerii au început să revină în terminalul 3 al aeroportului Heathrow.

London Heathrow Terminal 3 currently being evacuated. Fire Alarms going off. Lots of confusion pic.twitter.com/LtoJol77Rr

