Afacere inedită într-un spațiu de 5,4 metri pătrați. Prepară înghețată cu fructe proaspete

Un tânăr din Sibiu, Dan Popescu, care a lucrat în Cipru și Germania în domeniul gastronomic, și-a deschis în orașul natal una dintre cele mai mici afaceri, vânzând înghețată cu fructe proaspete.

Dan Popescu lucrează la Centrul de Afaceri, dar în paralel cu job-ul pe care îl are a deschis o mică afacere într-un spațiu de doar 5,4 mp, sperând că experiența acumulată în străinătate îi va aduce succesul.

Spune că dorul de casă l-a făcut să se întoarcă la Sibiu, deși după ce a terminat liceul, Secția Germană, și a urmat un an cursurile Facultății de Management, a plecat în Cipru, scrie Turnul Sfatului. A lucrat aproape doi ani acolo în domeniul gastronomic, dar apoi s-a întors acasă, dorind să să își temrine facultatea.

Neștiind pe ce drum să o apuce, a văzut un anunț pe Internet și a plecat din nou din Sibiu, în Germania, acolo unde s-a dus să lucreze într-o gelaterie.

După doi ani petrecuți în Cipru și cinci în Germania și-a deschis micuța afacere în care prepară înghețată cu fructe proaspete și cafea, toate cu specific ”to go”.

Și, ca să atragă atenția, și-a „parcat” în fața geamului de la care vinde o mașinuță roz.

„Pe înghețată m-am specializat în Germania. Era o familie care avea gelaterii în zona de Nord Vest a Germaniei și așa m-am îndrăgostit să fac cafea și înghețată. În fiecare an m-a ajutat cu ceva și într-un an am adus acasă espressorul și tot așa”, povestește, pentru sursa citată, Dan.