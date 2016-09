Pachetul de beneficii pentru consilierii imobiliari este unul atractiv: ai comisionae progresive, bonusuri, maşină de serviciu, traininguri. În plus, este un job dinamic, îmbini munca de birou cu cea de teren şi zilnic relaţionezi cu oameni din medii diferite.

Agenţia Catalog Rezidenţial are 18 posturi de Agenţi Vânzări. Are nevoie de persoane cu încredere în sine şi dorinţa de a ieşi din anomimat. Experienţa nu este necesară, mai important este interesul pentru dezvoltare profesională. Ai telefon de serviciu, training, suport continuu de la primul pas în echipă, variante de salarizare personalizate în funcţie de nivelul performanţei, începând de la salariu fix până la parteneriat sub diferite forme. Actualizează CV-ul şi aplică prin eJobs.ro.



La Axia Development sunt disponibile 2 posturi de Agent/Consultant Imobiliar. Pentru a te califica, ai nevoie de studii superioare finalizate sau în curs de finalizare, cunoştinţe de limba engleză, permis de conducere categoria B, disponibilitate de a lucra atât la birou, cât şi pe teren. Pachetul tău de beneficii include: salariu motivant, corelat cu performanţele, comision progresiv, bonusuri, decontarea costului transportului plus autoturism de serviciu utilizat în timpul programului, bonuri de masă, laptop, telefon mobil, traininguri. Aplică aici.

Dacă ai peste 3 ani experienţă în domeniul imobiliar, te califici pentru postul de Broker Imobiliar la Networks Solutions. Primeşti comision gradual în funcţie de experienţă şi performanţe, un mediu de lucru plăcut cu personal tânăr şi ambiţios. Click aici pentru a aplica.

Imobiliare.ro caută un nou coleg pentru poziţia Sales Consultant (servicii online). Au nevoie de o persoană pozitiva şi energică, concentrată întotdeauna pe soluţii, dispusă să învețe şi orientată către o carieră în vânzări. Te potriveşti postului dacă eşti absolvent de facultate în comunicare/economie, ai minimum 2 ani de experiență în vânzări/consultanță, experiență cu mediul online şi experiență în vânzări B2B. Jobul presupune prospectarea pieței și identificarea potențialilor clienți: dezvoltatori de proiecte imobiliare, contactarea telefonică a prospecților și prezentarea serviciilor B2B, încheierea contractelor de colaborare, livrarea serviciilor contractate. Găseşti jobul aici.

Pentru cei care sunt la începutul carierei, Translation Agency angajează Sales assistant, în regim de lucru part time. Misiunea ta va fi să preiei apelurile telefonice pentru prospectare şi pentru stabilire de vizionări, să trimiţi oferte prin e-mail, să completezi baza de date. Ai nevoie de cunoştinţe Microsoft Office şi cunoştinţe de engleză. Aplică prin eJobs.ro.

Dacă eşti din Braşov, agenţia B.N.M. Imobiliare este în căutarea unui Agent Imobiliar, comunicativ, persuasiv, dornic să se dezvolte profesional. Ai salariu fix plus comision şi bonusuri. Jobul este disponibil aici.

Ai experienţă în marketing pentru imobiliare? Agenţia Coldwell Banker Affiliates of Romania angajează Marketing Manager. Ai nevoie de minimum 2 ani experienţă în marketing, experienţă pe un produs imobiliar este un avantaj, experienţă în strategie şi poziţionare produs, cunoştinte PR, dar şi grafică, campanii Google, SEO, Facebook. Responsabilitatea ta va fi să creezi strategia de marketing/vânzare şi poziţionare a produselor imobiliare din portofoliul companiei, realizarea şi trimiterea newsletterelor, gestionarea bugetelor de promovare, actualizarea siteurilor şi a reţelelor de socializare conform unui plan editorial. Primeşti salariu fix şi comisioane de performanţă. Detalii despre job găseşti aici.