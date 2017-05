Al doilea bărbat fără adăpost care a ajutat victimele atacului din Manchester este căutat de mama sa

Chris Parker a fost unul dintre cei doi oameni fără adăpost care au ajutat victimele atacului de la Manchester. Povestea sa a impresionat întreaga lume, iar așa mama lui a aflat că a ajuns să locuiască pe străzi. Femeia încearcă acum să dea de urma fiului său, în vârstă de 33 de ani, relatează BBC News.

Chris Parker și Stephen Jones au reușit să emoționeze o lume întreagă cu faptele lor eroice. În momentele cutremurătoare care au urmat exploziei de la Manchester Arena, cei doi bărbați care locuiesc pe străzi nu au fugit la o distanță mai mare, ci s-au apropiat pentru a ajuta victimele.

După ce povestea lui Stephen Jones a ajuns în presă, el a primit o locuință. Acum, Chris Parker are șansa de a-și reface viața. Mama lui încearcă să dea de el pentru a-l ajuta. Cei doi nu au mai vorbit de mulți ani, însă femeia nu știa că fiul ei a ajuns să locuiască pe străzi. Mai precis, Jessica Parker a spus că și-a văzut ultima oară fiul la o înmormântare, în urmă cu cinci ani. Abia acum ea a aflat din nou ce mai face, însă de la știri.

“Nu avea nicio idee că nu are niciun adăpost”, a spus femeia, care a adăugat că a crezut că fiul ei locuiește cu iubita sa.

„Vreau să iau legătura cu el, să-l ajut, să-I ofer sprijinul meu. A avut o viață dificilă, însă este un bărbat bun și foarte curajos”, a mai spus femeia, care locuiește în Sprowston, Norfolk.

Ea speră ca va putea să călătorească în Manchester, pentru a-și găsi fiul. “Sunt îngrijorată în ceea ce îl privește. Vreau să mă contacteze. Dacă nu vrea să fiu acolo, o să înțeleg”, a mai spus ea.

Chris Parker cerșea în apropierea arenei, când a avut loc Salman Abedi s-a detonat.

“Am auzit o bubuitură, apoi am văzut un fulger alb, apoi fum și apoi am auzit țipete. Șocul exploziei m-a trântit la pământ, apoi m-am ridicat și în loc să fug de acolo, insintul m-a îndemnat să mă duc înapoi să încerc să ajut. Erau oameni întinși pe jos peste tot. Am văzut o fetiță care nu mai avea picioare. Am înfășurat-o într-un tricou și am întrebat-o unde sunt mami și tati. Mi-a spus că tata este la muncă și mama este acolo sus”, a povestit Chris, care a adăugat că inițial a crezut că fetița îi spunea că mama ei a murit.

Bărbatul a mai povestit că a încercat să mai ajute o femeie de aproximativ 60 de ani, însă în zadar. “A murit în brațele mele. Nu m-am oprit din plâns”, a povestit el.

Impresionați de faptele lui Chris, unii oameni au deschis o pagină de donații în numele său, iar până acum au fost donați peste 34.000 de lire.

În atacul din Manchster, 22 de persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost rănite. Atacul terorist a fost comis de un britanic de origine libiană, Salman Abedi, la finalul unui concert susținut de cântăreața Ariana Grande. În urma atacului, un frate de-ai lui Salman Abedi a fost arestat în Manchester, iar un alt frate și tatăl au fost arestați în capitala Libiei, Tripoli, fiind acuzați de legături cu grupări teroriste.

