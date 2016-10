Alegeri parlamentare 2016. BEC a respins semnul electoral al USR, pe motiv că este similar cu cel al Uniunii Salvați Bucureștiul. Sâmbătă, Nicușor Dan, președintele partidului, a anunțat că va contesta în instanță decizia.

UPDATE 26 octombrie, 20.00. Tribunalul Bucureşti a menţinut, miercuri, decizia BEC prin care a fost respinsă folosirea siglei USR la alegerile parlamentare.

Decizia este definitivă.

BEC a respins folosirea acestei sigle de către USR pe motiv că este asemănătoare cu cea a Uniunii Salvaţi Bucureştiul (USB), lucru interzis de lege.

UPDATE 26 octombrie. Nicuşor Dan, a anunţat, miercuri, că a depus la BEC o nouă cerere pentru aprobarea siglei formaţiunii și a atașat o adresă oficială din care reiese că Uniunea Salvaţi Bucureştiul (USB) este de acord ca USR să folosească sigla respectivă.

„Biroul Electoral Central a respins semnul „triunghi” cu care noi am solicitat să candidăm în alegerile parlamentare, aplicând legea care spune că un partid nu are voie să folosească semnul altui partid, celălalt partid fiind USB. Legea prevede o excepţie, excepţia cazului în care USB îşi dă acceptul ca USR să îl folosească, ceea ce este de la sine înţeles, din moment ce noi am făcut cerere de fuziune prin absorbţie a USB prin USR. Biroul Electoral Central a judecat foarte formalist şi a considerat că nu există acest accept scris. Noi la tribunal ne-am dus şi am spus că acest accept există prin însuşi actul de fuziune – USB prin congresul lui a spus că-şi transferă toate bunurile către USR – şi prin faptul că eu, ca preşedinte al USB, am contrasemnat cererea către BEC. Instanţa se va pronunţa azi. În situaţia care această cerere va fi respinsă, noi am făcut o altă cerere prin care am solicitat acelaşi „triunghi”, de data asta cu o hârtie oficială semnată de mine, prin care spunem că USB îşi dă acceptul pentru ca USR să îi folosească simbolul în alegerile parlamentare. Acesta este de fapt obiectul litigiului de azi. Fie azi, fie prin decizia pe care BEC o va lua, o să avem un semn electoral. În orice caz, vom candida în alegeri în toate judeţele din România”, a explicat Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă.

UPDATE ora 16:20. Nicușor Dan a anunțat că va contesta în instanță decizia BEC de a respinde semnul electoral al USR. „Respingerea siglei USR rezultă dintr-o ambiguitate care vine din procesul de fuziune. În acest moment fuziunea dintre USB şi USR nu este încheiată, şi motivul este că legile sunt neclare. Sperăm să se clarifice această neconcordanţă. Astăzi, vom face o nouă cerere către BEC, în care să existe un acord formal al meu, pentru preluarea siglei de la USB la USR, şi de asemenea vom depune, tot astăzi, o contestaţie în instanţă, la decizia BEC”, a spus Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

BEC a respins semnul electoral al USR, pe motiv că este similar cu cel al Uniunii Salvați Bucureștiul.

Potrivit legii 208/2015 privind alegerile parlamentare, semnele electorale trebuie să se deosebească de cele anterior înregistrate de alte formaţiuni, având în vedere că ele aparţin de drept primei formaţiuni care a depus cererea. În acest caz, notează BEC, este vorba despre Uniunea Salvaţi Bucureştiul, formaţiune care a candidat la alegerile locale, transmite News.ro.

Pe 16 octombrie, atunci când USR a depus cererea privind semnul electoral, fuziunea cu USB nu era finalizată printr-o hotărâre definitivă şi nu a fost înregistrată la Tribunal. Din acest motiv, BEC a decis să respingă înscrierea semnului electoral al USR, iar partidul condus de Nicușor Dan va trebui acum să îşi aleagă o nouă prezentare grafică.

USR a depus 350.000 de semnături la BEC

USR a depus vineri la Biroul Electoral Central 350.000 de semnături pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 11 decembrie, semnături care au fost strânse ”pe bune”, potrivit lui Nicuşor Dan, liderul USR.

„Am venit la BEC cu 350.000 de semnături, din care 130.000 strânse în ultimele trei zile. Vrem să mulţumim oamenilor care au semnat pentru noi. Am strâns semnăturile astea pe bune. Vrem să mulţumim oamenilor care au strâns semnăturile pentru noi”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a spus că, foarte probabil, va candida pentru un loc de deputat în București.