Alegeri SUA | Prima dezbatere dintre Hillary Clinton și Donald Trump

Alegeri SUA 2016 | Democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump se vor înfrunta direct, pentru prima oară. Prima dezbatere prezidențială dintre cei doi candidați la alegerile prezidențiale are loc la universitatea Hofstra, aflată în apropiere de New York, la ora 4.00, ora României.

Hillary Clinton și Donald Trump vor aborda în prima dezbatere prezidențială trei teme principale. Mai exact, cei doi candidați la alegerile din SUA vor discuta despre viitorul Statelor Unite, prosperitatea țării, dar și securitatea națională. Dezbaterea va fi moderată de celebrul jurnalist Lester Holt, al postului de televiziune NBC, acesta fiind cel care a anunțat temele principale, cu o săptămână înainte de dezbatere. Prezentarea ambiguă arată că se va discuta despre economia și apărarea țării.

Confruntarea dintre Hillary Clinton și Donald Trump va dura 90 de minute și va fi împărțită în șase segmente a câte 15 minute. Moderatorul va adresa câte o întrebare candidaților, care vor avea câte două minute timp la dispoziție pentru a răspunde. În cazul în care mai rămâne timp din cel alocat, ei pot să dea replica rivalului sau pot să primească întrebări lămuritoare din partea moderatorului Lester Holt.

Prima dezbatere prezidențială, număr record de telespectatori

Se estimează că un număr record de americani vor urmări această primă dezbatere prezidențială. Mai exact, între 80 și 100 de milioane de oameni sunt așteptați să stea în fața televizoarelor. Prima dezbatere prezidențială din 2012, dintre Barack Obama și Mitt Romney, a fost urmărită de peste 67 de milioane de oameni și a avut cea mai mare audiență dintre cele trei dezbateri organizate în cadrul alegerilor prezidențiale din SUA. Cu patru ani înainte, în 2008, dezbaterea dintre Barack Obama și John McCain, a fost urmărită de 52,4 milioane de oameni, înregistrând cea mai scăzută audiență dintre cele trei dezbateri din acel an.

Sondajele arată o luptă strânsă

Cele mai recente sondaje arată că avansul pe care Hillary Clinton l-a avut în fața lui Donald Trump s-a erodat. Potrivit The New York Times, ea este cotată cu 44% șanse de câștig, cu trei puncte procentuale mai mult decât rivalul ei, care are 41 de procente.

Foto: captură NYTimes.com

Celelalte două dezbateri, în luna octombrie

Prima dezbatere prezidențială va fi urmată de alte două confruntări directe între Hillary Clinton și Donald Trump. Celelalte două vor avea loc pe 9 și 19 octombrie. De asemenea, vicepreședinții celor doi candidați, democratul Tim Kaine și republicanul Mike Pence, se vor înfrunta o singură dată, pe 4 octombrie.

Foto: EPA