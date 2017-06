Alertă în Paris! O operațiune a poliției franceze este în desfășurare pe celebrul bulevard Champs-Elyees, după ce un vehicul a lovit o camionetă a jandarmeriei, iar apoi a explocat relatează BFMTV.

UPDATE 19:00: Ministrul francez de Interne Gérard Collomb a catalogat incidentul drept ”o tentativă de atentat”. Totodată, oficialii francezi au anunțat că șoferul mașinii a murit.

UPDATE 18.10: Autorul atacului din Paris este un bărbat în vârstă de 33 de ani, care avea în vehicul un Kalașnikov, mai multe arme, dar și mai multe butelii. Totodată, potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului francez de interne, acessta este „cel mai probabil mort”.O echipă de geniști se află la fața locului.

UPDATE 18.00: Șoferul care a intrat cu mașina în duba jandarmeriei era înarmat, potrivit Reutes. Acesta a fost arestat, în timp ce o anchetă în acest caz a fost deschisă de secția antiteroristă a Parchetului din Paris. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului ce pare să fie unul de natură teroristă.

UPDATE 17.30: Bărbatul care a intrat cu mașina într-o dubă a jandarmeriei a fost reținut, potrivit AFP. În urma impactului, mașina sa ar fi explodat, mai scrie presa franceză, care subliniază că autoritățile cred că acțiunea ar fi fost una voită.

”La pământ, bărbatul este în prezent inconştient”, iar vehiculul său este cuprins de flăcări, mai notează agenția France Presse.

JUST IN: Driver arrested after colliding with police car on the Champs Elysées; no one was injured in incident, French National Police say. pic.twitter.com/wLp9mpLE0Y

— ABC News (@ABC) June 19, 2017