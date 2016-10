Alertă teroristă în Chemnitz, oraş din estul Germaniei. O operațiune antiteroristă de amploare este în desfășurare, autoritățile încercând să dea de urma unui sirian suspectat că a pus la cale un atentat, pe un aeroport din țară. În urma perhezițiilor din apartamentului acestuia, autoritățile au găsit urme de explozibili. Sute de polițiști au fost mobilizați, în timp ce trei persoane au fost reținute. Totodată, orașul a fost închis ca măsură de precauție, iar autoritățile încearcă să dea de urma unui suspect, un refugiat sirian în vârstă de 22 de ani.

UPDATE 9 octombrie/10.10: Sirianul Jaber Albakr este căutat în continuare în toată țara. Potrivit presei locale, suspectul ar avea legături cu Statul Islamic, organizația teroristă care a revendicat atentatele din Paris și Bruxelles. Au ieșit la iveală noi detalii despre explozibilii găsiți de autorități în apartamentul suspectului. Este vorba de triperoxid de triacetonă (TTP), aceeaşi substanţă folosită de atentatorii sinucigaşi de la Paris în timpul atacurilor din noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți.

UPDATE 18.45: Cel puțin trei persoane au fost reținute în legătură cu alerta teroristă din Chemnitz. Printre acestea nu se numără și Jaber Albakr, sirianul suspectat că a planificat un atac asupra unui aeroport din Germania.

The tracing for the suspect is running. However, currently we do not know where he is and what he carries with him. Be careful.

— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) October 8, 2016