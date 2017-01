Șaptesprezece actuali și foști lideri sau oficiali europeni, printre care și fostul președinte Traian Băsescu, i-au adresat o scrisoare lui Donald Trump, în care au făcut apel către acesta ca administrația sa să păstreze direcția țării. “Putin nu își dorește o Americă măreață”, susțin aceștia, potrivit Washington Post.

Scrisoarea către Donald Trump a fost semnată printre alții de Traian Băsescu, Toomas Hendrik Ilves, fost președinte al Estoniei, Carl Bildt, fost premier și ministru de Externe al Suediei, Radosław Sikorski, fost ministru de Externe al Poloniei, sau Rosen Plevneliev, președintele în funcție al Bulgariei.

“Putin nu își dorește o Americă măreață. Noi, aliații voștri, vrem asta”, transmit cei 17 actuali și foști lideri europeni.

”În calitate de aliați, facem un apel la noua administrație SUA și la Congres să fie fermi în apărarea obiectivelor și intereselor noastre comune: pacea, relația transatlantică și libertatea”, au transmis aceștia.

Alături de Traian Băsescu, un alt român a mai semnat această scrisoare: Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională în administrația condusă de fostul președinte.

Băsescu și ceilalți actuali sau foști oficiali din regiune consideră că diminuarea sau anularea sancțiunile aplicate Rusiei ar pune în pericol securitatea și stabilitatea pe care europenii și americanii au creat-o după Războiul Rece.

”Să nu aveți nicio îndoială: Vladimir Putin nu este aliatul Americii. Nici un partener internațional de încredere. Ambii președinți care v-au precedat au încercat să interacționeze cu liderul Rusiei în spiritul încrederii și al prieteniei. Mare greșeală: Putin a tratat aceste bune intenții drept oportunități”, mai arată scrisoarea în care semnatarii fac referire la destabilizarea Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeei.

Semnatarii îi reamintesc lui Trump că țările lor au fost întotdeauna aliații SUA.

”Când America ne-a solicitat în trecut, noi am venit. Am fost cu voi în Irak. Am fost cu voi în Afganistan. Ne-am asumat riscuri împreună, am sacrificat fii și fiice împreună. Ne-am apărat securitatea transatlantică ca un front unit. Asta ne-a facut Alianța puternică. Când Statele Unite sunt puternice, cu toții suntem puternici”, se mai arată în mesajul transmis de actuali și foști lideri europeni.

Citește și: Donald Trump: „Numai oamenii proşti sau fraierii ar crede că relaţiile strânse cu Rusia sunt un lucru rău”