Ambasadorul Rusiei în Turcia, Andrei Karlov, a fost împușcat într-un centru cultural din capitala Turciei. Diplomatul se află în stare gravă, relatează Hurriyet. Nu este clar, în acest moment, dacă autorul atacului armat a fost capturat.



UPDATE 18.43: Autoritățile turce au anunțat că autorul atacului este un militang islamist, iar atacul ar fi fost premeditat. Participanții la expoziție au fost controlați la intrare și identificați pe baza unui act de identitate, a mărturisit un martor pentru presa turcă.

Totodată, a apărut și prima fotografie cu suspectul atacului armat.

The gunman who shot the Russian ambassador. pic.twitter.com/zUoPpbsfhl

Ambasadorul rus se afla la un centru cultural din Ankara, fiind împușcat în timp ce susține un discurs despre expoziția „Rusia, văzută de turci”. Diplomatul se află în stare gravă și a fost transportat la un spital, notează Reuters.

Pe rețelele de socializare a apărut și fotografie realizată la scurt timp de la atac, în care se vede cum ambasadorul rus este întins pe podea.

Totodată, alte trei persoane au fost rănite în același atac armat. CNN Turk relatează că persoana care a deschis focul s-ar afla în continuare în clădire. Martorii au povestit că atacatorul a tras mai întâi în aer, iar apoi l-a împușcat pe ambasadorul rus. Mai multe echipaje au încercuit clădirea.

Pictures of the ambassador right before he was shot. pic.twitter.com/B5k8foVCjp

— Gilgo (@agirecudi) December 19, 2016