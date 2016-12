Ambasadorul Rusiei în Turcia a fost ucis într-o galerie de artă din Ankara, de un bărbat care l-a împușcat de cel puțin doi ori. Diplomatul Andrei Karlov ar fi fost ținta acestui atac armat, iar atacatorul a fost ucis în urma unui schimb de focuri cu forțele turce.



UPDATE 20.50: Președintele Rusiei și președintele Turciei au discutat la telefon, în urma atacului armat în care ambasadorul rus la Ankara și-a pierdut viața, notează Sputnik News. Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan au vorbit despre acest asasinat, care cu siguranță va avea un impact asupra relațiilor dintre cele două țări.

UPDATE 20.30: Naţiunile Unite au condamnatasasinarea ambasadorului Rusiei, Andrei Karlov. ”Noi condamnăm un asemenea atac armat asupra ambasadorului rus din Turcia. Nu poate exista nicio justificare pentru un asemenea atac asupra unui diplomat sau ambasador”, a declarat purtătorul de cuvânt al Naţiunilor Unite, Stephane Dujarric.

UPDATE 20.20: Asasinul ambasadorului rus a fost identificat drept Mevlüt Mert Altıntaş, în vârstă de 22 de ani. Acesta absolvise o școală de poliție în urmă cu doi ani și făcea parte din forțele antirevoltă din Ankara, scrie presa turcă.

Pe rețelele de socializare au apărut fotografii în care se vede trupul atacatorului, care a fost ucis de forțele turce, în urma unui schimb de focuri.

UPDATE 20:00: Autorul atacului armat, în urma căruia ambasadorul Rusiei la Ankara a fost ucis, era un polițist originar din Ankara, potrivit unor surse din securitatea turcă, citate de Reuters. El a fost ucis în urma unui schimb de focuri cu forțele speciale.

UPDATE 19.50: „Vedem acest incident drept un act terorist”, a afirmat ministerul rus de externe.

UPDATE 19.25: A apărut și prima înregistrare cu atacul armat, în urma căruia ambasadorul rus la Ankara a decedat. În imagini se vede cum ambasadorul este împușcat din spate de atacator. Acesta a strigat apoi „Noi murim în Alep, voi muriți aici”

„Allah akbar! Nu uitaţi Alepul, nu uitaţi Siria! Atât timp cât localităţile noastre nu sunt în siguranţă nici voi nu veţi simţi gustul siguranţei. Daţi-vă înapoi. Pe mine mă va lua de aici doar moartea. Toţi cei vinovaţi pentru această cruzime vor da socoteală!”, a strigat atacatorul în timp ce a deschis focul asupra ambasadorului Andrei Karlov.

UPDATE 19.20: Statele Unite au condamnat atacul din Turcia, în urma căruia ambasadorul Rusiei Andrei Karlov a fost ucis. ”Condamnăm orice act de violenţă, oricare ar fi sursa acestuia. Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă spre ambasador şi spre familia acestuia”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat.

UPDATE 19.05: Ambasadorul Rusiei în Turcia a murit din cauza rănilor, anunță Reuters. Totodată, potrivit presei turce, atacatorul a strigat „Răzbunare pentru Alep”. Aviația rusă este prezentă în Siria, unde susține forțele guvernamentale ale președintele sirian Bashar al-Assad. Între timp, Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate. Liderul de la Kremlin



UPDATE 19.00: Atacatorul, îmbrăcat într-o uniformă de polițist, a strigat Allah Akbar și apoi a spus câteva cuvinte în rusă, potrivit Russia Today. Acesta a fost prins de autoritățile turce. Între timp, Kremlinul a avut prima reacție în ceea ce privește acest atac. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a afirmat că Vladimir Putin a fost informat în legătură cu acest atac.

UPDATE 18.43: Autoritățile turce au anunțat că autorul atacului este un militant islamist, iar atacul ar fi fost premeditat. Participanții la expoziție au fost controlați la intrare și identificați pe baza unui act de identitate, a mărturisit un martor pentru presa turcă.

Totodată, a apărut și prima fotografie cu suspectul atacului armat.

Ambasadorul rus se afla la un centru cultural din Ankara, fiind împușcat în timp ce susține un discurs despre expoziția „Rusia, prin ochii Turciei”. Diplomatul se află în stare gravă și a fost transportat la un spital, notează Reuters.

Pe rețelele de socializare a apărut și fotografie realizată la scurt timp de la atac, în care se vede cum ambasadorul rus este întins pe podea.

Totodată, alte trei persoane au fost rănite în același atac armat. CNN Turk relatează că persoana care a deschis focul s-ar afla în continuare în clădire. Martorii au povestit că atacatorul a tras mai întâi în aer, iar apoi l-a împușcat pe ambasadorul rus. Mai multe echipaje au încercuit clădirea.

