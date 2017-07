VIDEO/ Ambrozia, buruiana pe care oamenii o confundă cu pelinul, dar care provoacă alergii grave

Ambrozia, buruiana pe care oamenii o confundă cu pelinul, este cea mai alergenică plantă din România. Tot mai mulți oameni fac alergii grave.

Manifestările la alergia la ambrozie pot fi diferite de la un pacient la altul, însă majoritatea acuză strănut frecvent, mâncărime nas/ochi, secreții nazale abundente, ochi roșii (hiperemie conjunctivală). În plus, mulți dintre acești pacienți sunt predispuși la apariția manifestărilor de astm (dificultăți în respirație, tuse, respirație șuierătoare).

Marian Mamoc, un tânăr sportiv de 33 de ani, din București, nu a avut nici o problemă de sănătate până acum trei ani, la sfârșitul lunii august, când a început coșmarul. “Am crezut că e o simplă răceală, mă mânca gâtul, ochii mă mâncau, strănutam foarte des, nasul îmi curgea. Nu mai suportam. Vreo trei săptămâni m-a ținut încontinuu. Am luat tot felul de tratamente, nu am reușit să scap”, a povestit tânărul, pentru Știrile TVR. După ce și-a făcut testele, Marian a aflat că are alergie la polenul de ambrozie. Buruiana a invadat un teren părăsit din spatele casei sale și s-a extins în multe locuri.

Simptomele alergiei la ambrozie sunt deseori confundate cu o răceală care nu trece. Vara, la sfârșitul lui iulie, în august și septembrie, la Spitalul Colentina ajung zeci de pacienți cu simptome ale alergiei. Perioada coincide cu cea în care ambrozia înflorește și face semințe.

Poliana Lereu, medic primar la Spitalul Colentina, spune că intensitatea alergiilor și a manifestărilor clinice crește de la un sezon la altul, iar când apar complicațiile se poate ajunge la astm, crize severe de sufocare și, uneori, la șoc anafilactic. “Sunt frecvente complicațiile de tip sinuzită, polipoză, favorizarea infecțiilor”, explică Poliana Lereu.

Medicii spun că se pot îmbolnăvi și cei fără predispoziție la alergii, iar pacienții au rezultate limitate la terapie, dacă sunt expuși frecvent polenului extrem de alergen.

Ambrozia se stârpește destul de greu și trebuie luate măsuri înainte ca planta să înflorească, spun biologii. “Face nenumărate semințe, le împrăștie. E rezistentă la majoritatea ierbicidelor. Prin tăierea plantei, stimulăm dezvoltarea lăstarilor. Dintr-o plantă obținem nenumărate. Metoda cea mai eficientă de combatere este smulgerea”, explică Adela Boieriu, biolog la Grădina Botanică a Universității București.

Un proiect de lege depus în Parlament în aprilie obligă proprietarii de terenuri și autoritățile să stârpească ambrozia. Sunt prevăzute și amenzi: până la 10.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 50.000 de lei pentru cele juridice.

Video: Știrile TVR