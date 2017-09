Amendament la legea vaccinării: Un senator PNL propune să se poată refuza vaccinarea din motive religioase sau de gândire

Senatorul PNL Marius Nicoară a depus un amendament la legea vaccinării prin care propune să se poată refuza vaccinarea din motive religioase sau de gândire. În plus, el vrea înființarea unei comisii care să verifice siguranța vaccinurilor.



„Am făcut un punct de vedere al meu referitor la proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor din România. (…) Eu consider că, da, este bine și este folositor să existe vaccinuri, dar, pe de altă parte, să nu fie îngrădit dreptul persoanelor de a refuza această chestiune. (…) Există persoane care, din diverse motive, așa cum am scris și în punctul meu de vedere, au convingerea că nu este bine să se facă această vaccinare. În concluzie, eu am propus două amendamente și ele au fost aprobate de către comisie. (…) Am reușit în cadrul dezbaterii din comisie să introduc un amendament, cum că cetățenii au dreptul de a refuza în scris vaccinarea profilactică sistemică din motive religioase sau filosofice pe care apoi am schimbat-o, că unii au spus că nu doar din motive religioase sau filosofice refuză acest tip de vaccin. Și am schimbat cu următorul alineat: părinții sau reprezentantul legal sau, după caz, al persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecție specială au dreptul de refuza în scris vaccinarea obligatorie potrivit libertății de gândire și a opiniilor, precum și a libertății credințelor religioase”, a explicat Marius Nicoară, în conferința de presă, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, un alt amendament al său se referă la înființarea unei comisii care să verifice siguranța vaccinurilor. „Am mai impus un amendament, ca prin hotărâre de guvern să se înființeze o comisie formată din specialiști, o comisie independentă, care să analizeze siguranța și integritatea științifică a vaccinurilor”, a menționat senatorul liberal.

Potrivit lui Nicoară, respectivele amendamente au venit și ca urmare a numeroaselor semnale pe care le-a primit de la părinți și ONG-uri.

Senatorul PNL și-a anunțat propunerile și pe pagina de Facebook. Într-un comentariu, el spune că u

Legea vaccinării a fost adoptată de Guvern la începutul lunii august. Ministrul Sănătății, Florian Bodog spunea, atunci, că în luna iulie au fost vaccinaţi 67.000 de copii și a adăugat că rata de refuz este de 12%.

„În ultima lună au fost vaccinaţi 67.000 de copii. În jur de 43.000 nu au fost găsiţi la domiciliu, asta pe de o parte datorită faptului că suntem în perioadă de vacanţă, pe de altă parte sunt mulţi copii care sunt plecaţi în străinătate, avem informaţii, dar ei vor fi căutaţi din nou. Şi avem o rată de refuz al vaccinării de 12%”, a declarat Bodog.