Ana Maria Donose, soprana de la Opera din Iași care a învins cancerul. Bunicul ei l-a învățat pe Patriarhul Daniel să cânte

În spatele unei cariere de succes pe scenă, Ana Maria Donose are o poveste tulburătoare pentru că ea este soprana de la Opera din Iași care a învins cancerul. La doar 30 de ani, artista a fost diagnosticată cu cancer de col uterin, după ce s-a luptat cu o depresie severă pentru că a pierdut foarte mulți oameni dragi. Cu toate acestea, a câștigat lupta cu boala necruțătoare. A jucat într-un film cu Steven Seagal și în în „Ana, mon amour“, filmul lui Călin Netzer.

Ana Maria Donose este considerată de specialiști o stea în devenire a Operei Naționale din Iași. Soprana a acceptat să-și dezvăluie secretele, scrie Ziarul de Iași.

Artista, în vârstă de 32 de ani, a povestit că în copilărie era o fire băiețoasă, pentru că mânca „varul de pe pereți” și visa să ajungă spion. A descoperit muzica datorită bunicului ei, cel care l-a învățat să cânte pe Patriarhul Daniel.

„Bunicul meu, Ştefan Donose, mi-a insuflat dragostea pentru muzică. Fusese tenor în Corul Operei, însă, pentru că nu suporta să fie machiat, a renunţat la carieră şi a devenit diacon. Preda gratuit muzica unor călugări, unor preoţi, patriarhul Daniel ori Calinic Botoşăneanul numărându-se printre elevii lui. Eu ascultam pe la uşi, mai vorbeam cu el, mergeam duminica la biserică, unde cântam în strană”, a spus soprana Ana Maria Donose.

Își amintește că primul public au fost păpușile pe care le îmbrăca în capoatele bunicii, iar bătătorul de usturoi era pe post de microfon. Totul s-a schimbat, după ce Ana Maria s-a mutat din orașul natal Galați. Împreună cu mama și tatăl ei, polițist de meserie, a trăit o vreme în Botoșani și s-a mutat la Iași, pe când era elevă în clasa a V-a.

„Am intrat la Liceul Eminescu şi m-am dus să dau o audiţie la Corul Radio TV condus de regretatul Vlad Gafta. Am cântat „Deşteaptă-te române!“, iar domnul Gafta mi-a spus „Măi, copilă, ai să ajungi artistă!“. A fost semnalul care m-a făcut să mă transfer la Liceul de Artă. La pian, unde îmi plăcea, nu mai erau locuri, aşa că am intrat la chitară. Ascultând însă casete cu Ruxandra Donose, fata muzicologului Vasile Donose, care era fratele bunicului, mi-am dat seama că destinul meu e legat de canto. M-am dedicat total, încă din liceu, am lucrat intens cu doamna profesor Adriana Severin, ale cărei sfaturi îmi răsună şi acum în urechi. „Trăieşte sau mori!“ au fost cuvinte care m-au ghidat încă de la începutul carierei şi care sunt şi acum actuale!”, a spus soprana.

Soprana de la Opera din Iași care a învins cancerul își făcuse testamentul și își pregătea înmormântarea la 30 de ani

Pasul spre operă l-a făcut după ce a intrat la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

„Intrând prima la facultate, într-un an în care concurenţa a fost de zece pe loc, am fost remarcată şi cooptată imediat în cor”, a precizat artista.

Pe când avea doar 30 de ani, Ana Maria Donose a primit o veste cutremurătoare.

„Am fost diagnosticată ca având cancer de col uterin. Am suferit mult, ajunsesem într-un moment în care mi-am făcut testamentul. Le-am spus celor dragi şi cum vreau să fie înmormântarea: să fiu machiată, sicriul să fie alb şi să fie multe garoafe roşii, să fiu înmormântată lângă bunicul. Am luptat însă şi am învins cancerul! Boala asta mi-a schimbat radical optica despre viaţă. Am învăţat să nu mai pun la suflet nimic, să trec uşor peste faptul că lumea este, în general, foarte rea, să mă bazez doar pe oamenii extrem de apropiaţi, din familie, pentru că mai nimeni nu mi-a dat vreun telefon când am fost bolnavă”, a precizat soprana.

Artista a mărturisit că aceasta reprezintă o cumpănă în viața sa.

„Am mai avut şi alte probleme serioase. Am suferit o depresie severă după ce am pierdut câţiva oameni tare dragi într-o scurtă perioadă: bunicul, bunica, basul Octavian Dumitru, care era unul dintre puţinii mei prieteni în adevăratul sens al cuvântului. Sufăr foarte mult pentru faptul că nu pot avea copii… Viaţa este tare dificilă!”, a spus ea.

Ana Maria Donose, soprana de la Opera din Iași, a jucat într-un film cu Steven Seagal

Ana Maria Donose trăiește o poveste de dragoste alături de tenorul Cosmin Marcovici, care este directorul interimar al Operei din Iași.

„Am mai puţine spectacole! Fac asta pentru a nu lăsa loc de interpretări, că sunt favorizată. Sincer, eu nu-mi doresc să fie manager! Îmi doresc să fim soţul şi soţia, soprana şi tenorul, nu soprana şi managerul. Pentru mine, „Macu“ e cel care mi-a aruncat o floare în 2005, la spectacolul „Pescuitorul de perle“, când m-a vrăjit efectiv. E cel care atunci când l-am întrebat la finalul spectacolului dacă nu cumva mi-a dat floarea din greşeală a negat zâmbind, e cel alături de care am debutat, în 2007, în Bărbierul din Sevilla, la Ateneu. E cel care m-a cerut de soţie în prima zi de Crăciun a anului 2009, e cel cu care m-am căsătorit în 2010, e cel pe care-l trezesc noaptea pentru a-l întreba ce părere are despre un anumit fragment din spectacolul următor”, a precizat soprana.

Artista Operei din Iași crede că e nevoie de talent, muncă și putere pentru a reuși în lumea artistică. Ana Maria este verișoara mezzosopranei Ruxandra Donose, care a urcat pe scene importante ale lumii precum Covent Garden din Londra și Metropolitan Opera din New York. Și soprana din Iași spune că a avut șansa de a cânta în străinătate.

„La 28 de ani am dat o audiţie la Covent Garden. Am fost apreciată, am ajuns la faza de a semna contractul pentru a fi cover-ul Angelei Gheorghiu, însă atunci când cei de acolo s-au uitat mai atent la vârsta mea totul a picat. Mi-au spus că sunt prea tânără! A fost dezamăgirea vieţii mele artistice”, a menționat soprana.

De la operă la rock

Ana Maria Donose este pasionată de cinematografie și, în timpul liber, cântă într-o trupă rock împreună cu soțul ei.

„Am avut o apariţie episodică într-un film cu Steven Seagal şi o experienţă de neuitat în „Ana, mon amour“, filmul lui Călin Netzer. Deşi am filmat 12 ore, după fiecare „stop!“ al camerei cerut de regizor eram aplaudată la scenă deschisă! Cu trupa rock în care cânt împreună cu soţul meu, fosta Roşu şi Negru, care acum e Karma, e vorba iarăşi de pasiune. Cânt piese compuse de Macu, nu simt nici că-mi îngheaţă mâna pe microfon, cum s-a întâmplat când am concertat la un Revelion, la minus 20 de grade”, a declarat artista.

Pe 26 aprilie, soprana Ana Maria Donose va cânta, pentru prima dată, pe scena Ateneului Român, în concertul aniversar în cinstea compozitorului Eugen Doga, care a împlinit 80 de ani.

sursă foto: Ziarul de Iași