Anchetă la Iaşi după ce mai multe mame au reclamat înşelăciuni cu scutece

Poliţiştii din Iaşi au deschis o anchetă după ce mai multe mame au reclamat înşelăciuni cu scutece.

Un număr de 14 mame au depus, miercuri, o plângere la Poliția Iași în care reclamă că au fost înşelate de două femei care au postat pe o reţea de socializare că vând scutece ieftine, iar după ce au trimis banii nu au primit nimic în schimb.

Anunţurile au fost publicate pe grupuri de facebook dedicate persoanelor cu copii mici, iar sute de persoane din toată ţara ar fi căzut în plasa celor două femei, care se pare că sunt din Gorj.

Femeie a spus că a primit comanda după cinci luni şi, crezând să este o ofertă „super bună”, a încercat din nou, fără rezultat, însă.

„A durat în jur de 5 luni până a venit comanda. Deşi ţineam legătura cu cineva, banii i-am virat în contul altei persoane. Când am primit comanda după 5 luni a venit cu compensaţii, cadouri şi automat m-am gândit că e o ofertă super bună şi am mai dat o comandă. De pe 21 februarie de când am achitat până în momentul de faţă nici măcar explicaţii nu am mai primit, nici la telefon nu răspund”, a continuat, conform sursei citate, Alina Andrieş.