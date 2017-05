Angajații din Finanțe au ieșit din nou în stradă, în a doua zi de proteste spontane. Zeci de mii de persoane și-au întrerupt lucrul, marți dimineață. Cu toate acestea, în București nu se protestează.

UPDATE, 17 mai – ora 11:10 Angajaţii din finanţe protestează, miercuri, pentru a treia zi consecutiv, în Craiova, Iaşi, Timişoara, Galaţi şi Braşov, urmând să se alăture angajaţi din alte judeţe, pe fondul nemulţumirii legate de proiectul legii salarizării, potrivit unui comunicat al Sed Lex.

UPDATE, 17 mai – ora 09:35 . Premierul Grindeanu discută miercuri cu ministrul Finanțelor despre greva angajaților ANAF. Pe agenda prim-ministrului se află discuții cu Viorel Ștefan, la Palatul Victoria. Temele vor viza proiectul legii salarizării și nemulțumirile bangajaților din cadrul instituțiilor sistemului instituțional al Finanțelor, care au protestat, în ultimele trei zile, față de prevederile proiectului de lege privind salarizarea unitată.



Principala nemulțumire a finanțiștilor este aceea că, în urma aplicării noii legi a salarizării unitare, peste 12.000 de angajați din sector vor avea salarii diminuate între 10% și 35%.

„Avem şi marţi 15.000 de oameni care sunt în acţiuni de protest în toată ţara. Mâine, liderii de sindicate din ţară vor veni la Bucureşti la o întâlnire cu ministrul Finanţelor Publice”, a declarat, marţi, pentru Agerpres, preşedintele Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, Vasile Marica, care a adăugat că în București nu se protestează.

Angajații din Finanțe au protestat și luni și au anunțat că se vor mobiliza pentru o nouă acțiune similară în cursul zilei de miercuri, atunci când angajați din toată țara sunt chemați să vină la București, la sediul Ministerului Finanțelor Publice.

Și o parte a angajaților din Vămi au întrerupt lucrul.

„Este o acțiune a angajaților; în ce privește răspunsul instituției, este comunicatul agenției naționale prin care președintele roagă angajații să se întoarcă la lucru și o sa aiba un dialog cu ei. Dânsul nu știe că inițiativa este la Parlament, trece cu viteză, la sfârșitul lunii viitoare va fi aprobată. Noi ca organizație am trimis aceste propuneri de câteva săptămâni la ANAF, la Ministerul de Finanțe am cerut o comisie de dialog social care nu s-a întrunit. Nu am primit răspuns”, a declarat la Realitatea TV Negoiță Voinea, lider sindical la Vămi.

Salariații din cadrul DGRFP București au declanșat și luni un protest spontan, fiind nemulțumiti de actualul proiect al legii salarizării, conform Alianței Nationale a Sindicatelor Bugetarilor “SED LEX”.

„Salariații Ministerului Finanțelor Publice și unităților subordonate nu beneficiază de sporuri, bonusuri sau alte venituri suplimentare, fiind incompatibili cu orice altă funcție care poate aduce venituri suplimentare. Guvernul României decât să plătească 35.000 de consultanți fiscali nou angajați, cu salarii de 10.000 lei, dublu față de un salariat al sistemului Ministerului Finanțelor Publice, mai bine ar plăti decent cei 25.000 de salariați responsabili cu colectarea veniturilor statului, fiind o investiție mai realistă, corectă și cu efecte în timp, care ar duce la atragerea și păstrarea personalului bine pregătit, care să poată face față noilor cerințe în implementarea politicii fiscale”, se arată într-un comunicat al sindicatului.

Președintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Locala – Sed Lex, Razvan Bordeanu, a declarat, pentru Libertatea, că nu se știe când va fi declanșată o nouă acțiune de protest a angajaților din Finanțe și cât va dura aceasta, deoarece protestele sunt spontane.

„Nu știm cât va dura acțiunea de protest, deoarece acestea sunt acțiuni spontane, ca urmare a nemulțumirilor”, a declarat, pentru Libertatea, președintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Locala – Sed Lex, Razvan Bordeanu.

Întrebat cu privire la motivul pentru care angajații din administrația locală au decis să-și întrerupă luni lucrul în semn de protest, Răzvan Bordeanu a invocat lipsa unei grile de salarizare.

„Nu există grila de salarizare pentru administratia locala, nu exista o garantie a pastrarii actualelor prevederi”, a spus Bordeanu. „Federatiile au depus amendamente. Parlamentul nu a trecut amendamentele prin comisiile de specialitate si nu avem o garantie ca amendamentele vor fi respectate”, a adăugat Răzvan Bordeanu.