Senatul României a aprobat înființarea Institutului de Studii Avansate a Culturii și Civilizației Levantului, instituție aflată sub patronajul fostului președinte al României Emil Constantinescu. Această instituție ar urma să fie finanțată din Fondul de rezervă al Guvernului.

Propunerea legislativă a fost inițiată pe 19 septembrie 2016 de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu și susținută în plen de către fostul președinte Emil Constantinescu. Institutul este, potrivit legii, o „instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, fiind recunoscut de World Academy of Art and Science (Academia Mondială de Arte și Științe) drept centru de excelență”.

Obiectul de activitate al Institutului este, potrivit articolului 2 din text, „extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului (Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz), leagănul religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației; protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal (…); promovarea dialogului între popoarele din spațiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioși și tânăra generație”.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, ISACCL își propune următoarele direcții de acțiune:

să efectueze studii pentru aprofundarea premiselor obiectului de activitate,

să dezvolte relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții din țară și din străinătate,

să editeze articole științifice,

să organizeze reuniuni și colocvii internaționale,

să activeze ca membru în organizații internaționale,

să încheie acorduri de parteneriat cu alte instituții.

Aceste activități, spun inițiatorii, ar urma să fie finanțate în perioada 2016-2017 „integral de la bugetul de stat”, indicând drept sursă de finanțare „Fondul de rezervă al Guvernului”. Din conducere ar urma să facă parte: membri români ai Academiei Mondiale de Arte și Științe, 5 personalități academice străine din rândul membrilor World Academy of Art and Science (WAAS), desemnate de Board of Trustees al WAAS, președintele Academiei Române, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, rectorul Universității din București.

„De ce am ales Levantul? Pentru că Levantul este leagănul științei, leagănul culturii, leagănul democrației. În concepția pe care am prezentat-o am subliniat că Levantul, așa cum îl vedem noi acum, nu înseamnă numai Orientul Mijlociu, așa cum îl vedem noi acum, dar înseamnă Orientul Mijlociu, Balcanii, nordul Africii. Este o zonă de veche cultură, zona în care s-au născut religiile abrahamice, dar este și zona multor conflicte. Este momentul să vedem altfel istoria, să realizăm o altă cultură a istoriei”, a spus Emil Constantinescu în plenul Senatului, când a prezentat proiectul.

După ce a trecut în ritm alert de Parlament, președintele Klaus Iohannis a trimis în noiembrie Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, solicitând reanalizarea conținutului acesteia, printre altele sub aspectul organizării și funcționării institutului, a raporturilor sale cu Senatul și a modului în care gestionează fondurile publice.

Pe 9 mai, Deputaţii au dat vot final, marţi, pe reexaminarea, la cererea preşedintelui României, a Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, respingând toate solicitările șefului statului.