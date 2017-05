Aplicația WhatsApp a picat la nivel global

Probleme cu aplicația WhatsApp, care a avut dificultăți să se conecteze la serverele companiei. Astfel, aplicația a picat la nivel global, respectiv în Asia, America, dar și în vestul Europei. După mai multe ore, problemele au fost rezolvate, notează Reuters.

Aplicația deținută de Facebook a început să întâmpine probleme miercuri seară. În scurt timp, utilizatorii din Statele Unite, America de Sud și mai multe țări din Asia s-au plâns că nu se pot conecta. Potrivit Reuters, compania WhatsApp a anunțat inițial că încearcă să rezolve problema, iar după mai multe ore angajații au și reușit acest lucru.

WhatsApp faces worldwide outage, says is fixing it https://t.co/xYI4RxDKCU

— Reuters Tech News (@ReutersTech) May 3, 2017