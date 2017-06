Aplicație pentru alertarea polițiștilor, inventată de un elev din Iași

O aplicație pentru alertarea polițiștilor a fost inventată de un elev din Iași. David Burcovschi vrea astfel să vină în sprijinul polițiștilor pentru a combate infracționalitatea. Adolescentul, care învață la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, spune că filmările suprinse de oameni cu ajutorul telefonului mobil ar putea ajunge într-o bază de date a Poliției și ar putea fi utilizate ca probe în instanță.

Aplicația „Ajută Poliția” a fost lansată de David Burcovschi, care este elev în clasa a XI-a de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil’ din Iași”, informează Agerpres. Cu ajutorul programului creat de adolescent, fiecare cetățean ar putea raporta direct Poliției orice accident, furt sau incendiu.

Tânărul ieșean a precizat că o parte a aplicației ajutapolitia.ro este destinată oamenilor care fac drumeții sau alpinism. Aceștia pot alerta autoritățile atunci când sunt în pericol.

Tânărul ar vrea ca aplicația inventată de el să fie folosită de polițiștii din județ. A depus o solicitare la Inspectoratul Județean de Poliție Iași, care este analizată de specialiștii departamentului de comunicații.

David Burcovschi spune că pasiunea pentru informatică este strâns legată de cea pentru modelism.

„În clasa a IV-a, făceam mașini teleghidate construite și gândite de mine de la zero. La început, am dobândit cunoștințe minime de aerodinamică, mecanică și după ce am văzut un reportaj despre robotică, mi-a venit ideea să transform toate aceste obiecte în roboți și am început să studiez informatica și să descopăr cum se rezolvă anumite sarcini folosind limbajele de programare”, a declarat David Burcovschi.