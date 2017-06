Aristotel Căncescu demisionează din PNL. Arisotel Căncescu, fost şef al liberalilor braşoveni şi al Consiliului Judeţean, timp de patru mandate, îşi anunţă demisia din Partidul Naţional Liberal.

Arisotel Căncescu demisionează din PNL. Anunțul a fost făcut printr-o scrisoare deschisă către Conducerea Partidului National Liberal. Iată textul complet:

“Subsemnatul, Căncescu Aristotel Adrian, membru PNL din anul 2001, fost senator două mandate, fost preşedinte al Consiliului Județean Brasov, timp de 4 mandate şi fost Preşedinte al Ligii aleşilor locali până în 2015, vă comunic prin prezenta decizia mea de a demisiona din Partidul Național Liberal.

Fac acest lucru pentru că, personal, nu mă mai regăsesc în acest partid. De circa trei ani, conducerea PNL duce o luptă populistă pentru imagine, îndepărtându-se de membrii săi de partid şi de interesele lor. În aşa-zisa „luptă împotriva corupţiei” sunt lăsaţi pradă instituţiilor coercitive ale statului sute de aleşi locali, primari și preşedinţi de consilii judeţene.

În mandatul trecut, din 41 de preşedinţi de consilii județene, 37 s-au ales cu dosare penale. Această cifră spune totul. Avem de a face cu o vânătoare la drumul mare şi prea puţin cu o luptă pentru un stat de drept sau cu o luptă împotriva corupţiei. Nimic din ce s-a dat – abuziv!- publicităţii la reţinerea mea, în 2014, nu se mai regăseşte în rechizitoriul final, ceea ce dovedeşte că, atât eu şi alţi colegi ai mei, trebuia să fim „luați”, adică îndepărtaţi din viaţa politică. Abia după aceea se căutau şi ,,motivele”.

În marea lor majoritate foştii mei colegi mi-au transmis că nu au nevoie de o lege a amnistiei sau a graţierii ci doar de o lege a răspunderii magistraţilor. Adică, cine a greşit plăteşte, dar trebuie dovedit că a greşit, cu bună ştiinţă. Demonstrat, cu dovezi clare, nu speculându-se sau interpretându-se declaraţiile unor martori sau suspecţi rău-intenţionaţi sau care doresc să-şi acopere propriile lor greşeli.

După 25 de ani de politică este imposibil să nu ai duşmani, din opoziţie şi de multe ori chiar în cadrul propriului tău partid.

Fostul primar PNL din Săcele, Vasile Lața, a fost declarat nevinovat, după ce a stat 9 luni în arest, unde s-a îmbolnăvit grav.

A pornit acţiune la CEDO împotriva DNA Braşov şi- „ca să îşi bage minţile în cap”- tot DNA Braşov a mai pornit un dosar penal împotriva lui pe nişte motive puerile. A câştigat şi în acela.

V-aţi întrebat cine îi dă înapoi acestui om sănătatea, sau cine îi repară suferinţa? Libertatea noastră depinde de oameni- jurişti sau alți angajaţi din administraţie- care sunt plătiţi cu puţin peste 1000 lei/ lună şi care, deseori, nu au competenţa şi cunoştinţele necesare.

V-aţi aliniat întotdeauna corului de aplaudaci ai „statului de drept”, dar nu aţi avut nici o tresărire şi reacţie atunci când colegi de ai noştri au fost declaraţi nevinovaţi, uneori după multe luni de arest, pe nedrept. Aţi avut, stimaţi colegi, cea mai mică tresărire atunci când Romeo Stavarache- care era să moară în arest!- a fost declarat nevinovat? Sau atunci când Dan Radu Ruşanu- după ce a stat și el 8 luni în arest!- a fost declarat nevinovat?

Săriţi ca arşi atunci când nu i se ridică imunitatea unui coleg parlamentar, acuzat de cine ştie ce, dar nu luaţi poziţie atunci când inculpaţii din diferite dosare fac plângeri penale pentru represiune nedreaptă la adresa magistraţiilor în diferite dosare.

În Parlament s-au ridicat multe imunităţi, la solicitarea DNA. Pentru represiune nedreaptă însă, la adresa procurorilor, s-a rezolvat un singur caz, deşi sunt sute de reclamaţii: cazul Berbeceanu. Și acela, tot la dorinţa DNA . Mulţi din colegii noștri ,,aplaudaci”au ajuns chiar ei obiectul unor dosare penale. Îşi merită soarta.

Cu o legislaţie aşa stufoasă şi cu un DNA aşa abuziv nu ar scăpa nici unul. Nici măcar Maica Tereza. Vă faceţi că nu vedeţi abuzurile din Justiţie. Nimic nu este „aleatoriu” în numirea procurorilor. În alte ţări procurorii sunt aleşi de populaţie sau vin prin concurs. La Braşov, șeful DNA este din Alba. Procurorul României este din Alba. Șefa DNA este tot din Alba. Este, oare, întâmplător acest lucru?

În partid duceţi o politică populistă în privinţa salariilor din administraţie. Salariul mediu din administraţie este sub 2000 lei, iar în parchete de circa 5 ori mai mare. Un preşedinte de CJ are un salariul net de 4500 lei/ lună, iar un șef DNA are peste 20.000 lei/ lună.

Fără salarii corespunzătoare nu o să aveţi oameni de calitate în administraţie. Sistemul legislativ este stufos, are peste 11.000 legi. Pentru a respecta legalitatea este nevoie de jurişti buni. Un jurist bun nu vine la un asemenea salariu, când în avocatură sau în magistratură câştigă de 5 ori mai mult.

Într-o instituţie cu peste 6000 de oameni nu poţi să ştii tot ce se întâmplă. Poate îmi spuneţi ce pârghii ai ca să te aperi atunci când ai de a face cu un DNA abuziv, care falsifică, fabrică sau ascunde probe. Într-o asemena funcţie eşti asaltat permanent de zeci de firme, investitori şi oportunişti. De unde să ştii care vin cu bune sau cu rele intenţii?

SRI-ul, care avea prin lege obligaţia să-mi dea astfel de informaţii nu a făcut acest lucru. În trei ani de zile, nu am primit nici o informare de la șeful SRI privitoare la activităţile Consiliului Judeţean. Informaţiile din presă erau mult mai reale şi mai complete.

În schimb, şeful SRI Brasov- trimis de Florian Coldea acum câţiva ani- a avut „grijă” să ne facă dosare mie şi primarului George Scripcaru. Asta fără să ne dea, nici mie şi nici altor administraţii locale din judeţ, nici o informaţie, deși era obligat să facă acest lucru, prin fișa postului.

Urmăresc, din linia a doua, lupta pentru putere din PNL. Dacă nu veneau alături de noi, prin fuziune, cei de la PDL, la ora actuală, PNL-ul nu avea nici un preşedinte de CJ. PD-ul şi-a ajutat oamenii ( vezi Scripcaru la Braşov sau Florea la Tg. Mureş). Noi, în schimb, i-am făcut anti- campanie lui Romeo Stavarache, acesta pierzând în favoarea PSD-ului Primăria Bacău.

Am fost buni să ieşim la Tv şi în teritoriu cu Klaus Iohannis, pentru a-l ajuta să câștige Președinția României. Atât eu, cât şi Scripcaru, Blaga, Frunzăverde, Moloţ, Turcanu, Adomniţei, Stavarache şi mulţi alţii… Acum suntem toți, pentru același Klaus Iohannis, indezirabili şi ,,penali”. Sunt tare curios cine va mai fi alături de el peste 2 ani.

Sper ca noua conducere PNL să se delimiteze de această campanie populistă, specifică unor oameni care vor să se remarce prin ceva, dar care nu au lăsat nimic semnificativ în urmă, fiind doar mari consumatori de voturi produse de alţii. Sper ca noua conducere PNL să susţină în Parlament legi care să sprijine administraţiile locale şi care să prevină atât abuzurile din administraţie, dar şi ale DNA. Trebuie gândit un sistem de prevenţie fiscală şi în penal.

Când am venit în PNL Brasov, PNL-ul avea 3 primari şi o organizaţie modestă. Actualmente PNL are 50% din primăriile judeţului Brașov. Plec din PNL lăsând în urmă multe realizări, dar şi multe dezamăgiri şi regrete.

Căncescu Aristotel Adrian,

Fost Membru PNL

Fost Preşedinte al Ligii Aleşilor Locali”.