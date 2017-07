Sezonul 7 din Game of Thrones va avea premiera luni la HBO și va fi difuzat în România odată cu premiera din Statele Unite anunță HBO.

Noul sezon al serialului va avea premiera luni, la ora 04.00, în acelaşi timp cu permiera din Statele Unite ale Americii, şi de la ora 20.00. Producătorii au anunțat că penultimul sezon al serialului de succes va avea șapte episoade, unul dintre acestea fiind cel mai lung de până acum. Următoarele şase episoade ale sezonului vor fi difuzate în fiecare luni, de la aceleaşi ore, 04.00 şi 20.00.

Acest sezon este deosebit și din punct de vedere al episoadelor, David Benioff a dezvăluit că va exista un episod foarte lung, a cărui durată va fi de aproape 90 de minute și unul neobișnuit de scurt, de doat 50 de minute. „Unul va fi cel mai lung episod din istorie”, a declarat el pentru EW. „Avem un episod care se apropie de 90 de minute și altul care va fi cel mai scurt episod de 50 de minute. Aceste episoade sunt mai bune la acea lungime, dar mă bucur că nu am avut presiunea suplimentară a timpului”.

Game of Throne este cel mai vizionat serial din istoria HBO și a devenit un fenomen global. Potrivit HBO, ”cele șapte episoade din sezonul 7 o să se concentreze pe o convergență a armatelor și atitudinilor pe care legiunile de fani le-au anticipat de ani de zile. La începutul sezonului, Daenerys Targaryen , împreună cu armata ei formată din Cei Nepătați și alături de aliații Dothraki/ din Insulele de Fier și trioul ei letal de dragoni, a pornit, în sfârșit, spre Westeros cu Tyrion Lannister, care este noua sa Mână. Jon Snow, care a fost readus la viață în sezonul 6, și-a consolidat puterea în Nord după spectaculoasa înfrângere a lui Ramsay Bolton în “Bătălia Bastarzilor” și după ce Winterfell a revenit sub controlul Casei Stark. În Debarcaderul Regelui, Cersei Lannister, rămasă fără niciun moștenitor, a cucerit Tronul de Fier după ce a folosit focul sălbatic ca să-i incinereze pe Înalta Vrabie și pe alți dușmani în Marele Sept al lui Baelor. Dar pe măsură ce toate aceste lucruri nu fac decât să ducă spre noi alianțe sau (cel mai probabil) conflicte, spectrul rece al unei alte amenințări apocaliptice – sub forma unei armate de Umblători Albi care se așteaptă să treacă de Zid și să invadeze Sudul – riscă să submineze actuala situație și să distrugă rezultatul acestor rivalități mai mici, tipic umane”.

Printre actorii care se întorc în acest sezon se numără: Peter Dinklage (Tyrion Lannister), câştigător al premiilor Emmy şi Globul de Aur, Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Aidan Gillen (Petyr “Littlefinger” Baelish), Kit Harington (Jon Snow), Diana Rigg (Lady Olenna Tyrell), Sophie Turner (Sansa Stark) şi Maisie Williams (Arya Stark). De asemenea, revin: Alfie Allen (Theon Greyjoy), John Bradley (Samwell Tarly), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei), Jerome Flynn (Bronn), Iain Glen (Jorah Mormont), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Conleth Hill (Varys), Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane), Hannah Murray (Gilly), Carice van Houten (Melisandre), Indira Varma (Ellaria Sand), Pilou Asbaek (Euron Greyjoy), Rory McCann (Sandor “The Hound” Clegane) şi Richard Dormer (Beric Dondarrion).

Noii membri ai distribuţiei sezonului şapte sunt: Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan Parkinson şi Ed Sheeran.

În septembrie 2016, ”Urzeala tronurilor” a primit 12 premii Emmy – cele mai multe primite de orice serial, inclusiv pentru: cel mai bun serial de dramă, cea mai bună regie a unui serial de dramă (Miguel Sapochnik) şi cel mai bun scenariu pentru un serial de dramă (David Benioff şi D.B. Weiss).

Serialul se va încheia cu cel de-al optulea sezon, care va avea şase episoade, cu unul mai puţin decât cel de-al şaptelea sezon.