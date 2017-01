Mai multe focuri de armă au fost trase în interiorul aeroportului Fort Lauderdale-Hollywood din Florida. Un bărbat a împușcat mai mulți oameni. El a fost reținut de autorități.



UPDATE 21.00: Autoritățile americane au anunțat, într-o conferință de presă, că „mai multe persoane au fost ucise”, însă fără să ofere un număr exact. Totodată, oficialii au declarat că atacatorul a acționat pe cont propriu.

UPDATE 20.50: Autorităţile americane au revizuit bilanţul la trei morţi în urma atacului armat din aeroportul internaţional Fort Lauderdale-Hollywood, transmite Reuters. De asemenea, mai multe persoane sunt rănite, dintre care trei se află în stare critică. Atacatorul este în custodia poliției locale, însă motivul atacului nu este clar.

UPDATE 20.25: Cel puțin o persoană a murit și alte nouă au fost rănite în urma atacului armat din interiorul aeroportului. Totodată, ceilalți oameni aflați în terminalul 2 al aeroportului au fost evacuați din clădire. Autorul atacului armat a fost reținut de forțele de ordine.

MORE: One victim at Fort Lauderdale Int'l Airport "bleeding profusely," @CBSMiami reports https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/CJPUDGn8K4

— CBS News (@CBSNews) January 6, 2017