Atac armat pe Champs Elysees în Paris. Mai multe focuri de armă s-au auzi pe cel mai important bulevard din Paris și două persoane, un polițist și atacatorul, și-au pierdut viața în schimbul de focuri. Alți doi polițiști au fost răniți, transmite CNN. ISIS revendică atacul armat.

UPDATE ora 00.50: Președintele François Hollande a declarat la sfârșitul ședinței de urgență pe care a avut-o la Palatul Elysees că atacul a fost unul de natură teroristă.

”Mă gândesc la familia poliţistului care a fost ucis şi la poliţiştii răniţi. Polițistului care a fost asasinat într-o manieră atât de lașă îi va fi adus un omagiu naţional. Trebuie să conştientizăm că forţele de poliție sunt expuse. Reiterez acum toate angajamentele pe care mi le-am asumat. Trebuie să facem tot posibilul ca forțele de ordine, jandarmi şi militari să-şi exercite misiunea. Concetăţenii noştri sunt protejaţi, ei trebuie să fie și vor fi protejaţi”, a declarat preșdintele Franței.

Hollande a anunţat și că a convocat o şedinţă a Consiliului Apărării vineri dimineaţa, la ora locală 8.00 (9.00, ora României).

UPDATE ora 00.40. ISIS a revendicat atacul din Paris. Potrivit unui site apropiat ISIS, atacatorul era de origine belgiană.

UPDATE ora 00.35: François Hollande a participat la o reuniune de criză cu premierul Bernard Cazeneuve şi ministrul de Interne Matthias Fekl.

”(Aduc un) omagiu poliţistului ucis pe Champs-Elysées astă seară (joi), mă gândesc la familia sa. Solidaritate cu colegii răniţi şi rudele lor”, a scris şeful Guvernului într-un mesaj postat pe Twitter.

François Hollande a declarat că atacul a fost terorist. „Toate pistele după care ne ghidăm sunt că a fost un atac terorist”, a spus preşedintele Franței.

UPDATE ora 00.02: ABC News a anunțat că un al doilea polițist a murit în urma atacului armat, însă publicația a revenit asupra informației și a anunțat că, până în acest moment, un singur polițist și-a pierdut viața.

UPDATE ora 23.50: Cazul a fost preluat de Secţia antiteroristeă (SAT) a Brigăzii criminale din cadrul Direcţiei Securităşii Interne (DGSI), a precizat parchetul din Paris.

Presa franceză scrie că atacatorul a fost identificat și avea antecedente, fiind în baza de date a poliției franceze. Anchetatorii efectuează percheziții la domiciliul acestuia.

Champs Elysees este în continuare închis, iar stațiile de metrou din zonă au fost închise. Polițiștii au îndepărtat turiștii din zonă.

UPDATE ora 23.32: Președintele Donald Trump a vorbit despre atacul de la Paris catalogându-l drept unul terorist spunând că este ”teribil ce se întâmplă”

UPDATE ora 23.21: Atacatorul, despre care nu se știe dacă este bărbat sau femeie, a fost ucis în timpul schimbului de focuri, transmite CNN

UPDATE ora 23.17: Autoritățile din Paris refuză să spună dacă a fost vprba de un act terorist

UPDATE ora 23.10: Ministerul francez de Interne a anunțat că atacatorul a fost ”neutralizat”.

De asemenea, un reprezentant al Jandarmeriei din Paris a declarat că atacul a vizat un echipaj de poliție care se afla în apropierea stației de metrou Franklin Roosevelt.

WATCH: Video shows heavy police presence on the Champs-Élysées following incident in Paris: … pic.twitter.com/xJhqceHP3A

— Derrick Rose WHAS11 (@WHAS11DRose) April 20, 2017