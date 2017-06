Un nou suspect a fost arestat în Manchester, în legătură cu atentatul sinucigaş de luna trecută, la ieşirea de la un concert la Manchester Arena, soldat cu 22 de morţi, relatează Reuters. În total 11 persoane se află în arest în legătură cu acest atac.

Bărbatul a fost arestat în centrul orașului Manchester. De altfel, poliția britanică precizează că toate cele 11 persoane aflate în arestat în legătură cu atacul sinucigaș sunt bărbaţi, a precizat poliţia. Alte şase persoane arestate după atentatul de la 22 mai au fost eliberate fără să fie acuzate de ceva.

Autoritățile britanice încă încearcă să stabilească ultimele acțiuni făcute de Salman Abedi înainte să se sinucidă în fața Manchester Arena, la finalul concertului susținut de Ariana Grande.

Între timp, cântăreața americană a revenit în oraș, iar mâine va susține un concert caritabil, alături de alte nume sonore din breaslă, precum Katy Perry, Robbie Williams, Take That, Justin Bieber etc. Până atunci, vedeta și-a vizitat fanii răniți în urma atacului și a stat de vorbă cu ei.