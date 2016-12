Atentat în Piața de Crăciun din Berlin. Un camion de 20 de tone, cu numere de înmatriculare de Polonia, a intrat în mulțime la Berlin. Cel puțin nouă pesoane au murit și 50 de răniți, în Piața de Crăciun de la Berlin, în apropiere de Biserica Kaiser Wilhelm Memorial.



SUMAR

Urmărește aici imagini live din Piața de Crăciun de la Berlin:

UPDATE 00:31 Patronul firmei de transport care deţine camionul a spus pentru presa din Germania că şoferul este vărul său, dar că acesta ar fi fost incapabil să comită un astfel de gest. Totodată, el spune că este posibil ca vehiculul să fi fost furat.

UPDATE ora 00:16 Potrivit unor mesaje publicate pe Twitter, atacul din Berlin ar fi fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic. Informaţia nu a fost însă verificată şi nu a fost preluată de presa din Germania sau de o agenţie de presă internaţională. De altfel, mai multe mesaje publicate ulterior pe reţeaua de socializare spun că informaţiile potrivit cărora atacul a fost revendicat de gruparea teroristă sunt false.

UPDATE ora 00:06 Ministrul de Interne din Berlin a spus că nu este clar în acest moment care sunt motivele din spatele incidentului, dacă a fost sau nu un atentat.

UPATE ora 23:42 Autoritățile germane spun că este posibil ca șoferului să i se făcut rău la volan, dar și că numărul de înmatriculare al TIR-ului este fals.

UPDATE ora 23:18 Steffen Seibert, purtătorul de cuvânt al cancelarului Angela Merkel, pe Twitter: ”Suntem în doliu pentru cei care au decedat și sperăm ca răniții să poată fi salvați”.

UPDATE ora 23:00 Potrivit BBC, un pasager al TIR-ului, a decedat în urma impactului

UPDATE ora 22:47 SUA a lansat recent un avertisment pentru cetățenii americani cu privire la riscul extrem de ridicat de comitere a unor atacuri teroriste în Europa. ”Cetăţenii americani ar trebui să dea dovadă de atenţie sporită la festivalurile de sărbători, la evenimente şi la târguri”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat. Diplomaţii americani susţin că există informaţii credibile care indică că jihadiştii Statului Islamic continuă să organizeze atentate teroriste pe teritoriul Europei. Alerta de călătorie expiră pe data de 20 februarie 2017.

UPDATE ora 22:41 Șoferul camionului a fost prins. O a doua persoană aflată în vehicul a murit.

UPDATE ora 22:40 Poliția îi avertizează pe oameni să stea în case și să nu răspândească informații legate de atac.

UPDATE ora 22:30 Unii martori îl descriu pe atacator ca fiind est-european. Camionul avea numere de înmatriculare din Polonia, mai exact, din orașul Gdansk.

UPDATE ora 22:27 Autoritățile au organizat puncte de infomare pentru rudele victimelor. De asemenea, forțele de ordine spun că se tem de o scurge de gaze, în urma impactului

UPDATE ora 22:25 ”Putem confirma că dunt 9 decedați și mai mulți răniți. Mai mulți colegi sunt la Breitscheidplatz, pentru a investiga situația”, a anunțat un oficial din poliție, într-un mesaj, pe Twitter.

UPDATAE ora 22:24 Polițiștii îl caută pe șoferul camionului.

UPDATE ora 22:14 Un martor al incidentului a povestit cum s-a întâmplat tragedia din centrul Berlinului. ”Ne bucuram de luminițele de Crăciun și de vinul fiert. Eram gata să ne ridicăm și să plecăm, când am auzit un zgomot prelung și puternic. Am văzut în stânga noastră cum se prăvălesc luminițele și am văzut partea de sus a unui camion care se izbea de tot ce-i ieșea în cale – standuri, oameni. Am încercat să fugim cât mai repede într-un loc sigur. Din punctul meu de vedere mergea cu peste 60 km/h, nu era niciun drum în apropiere și nici nu dădea semne că are de gând să se oprească. Nu mi s-a mărut deloc un accident. Nu avea cum să fie un accident, era în mijlocul pieței. Tarabele la care se servea vin fiert au fost distruse, am văzut oameni plini de sânge aruncați la pământ”, a scris Emma Rushton pe Twitter.

UPDATE ora 22:12 Bilanțul temporar: 9 morți și cel puțin 50 de răniți.

UPDATE ora 22:00 Se pare că șoferul camionului ar fi reușit să fugă. Sunt aproximativ 50 de răniți, potrivit presei germane.

UPDATE ora 21:57 Publicația germană Die Welt scrie că de mai mult zile existau indicii cu privire la un posibil atentat.

Germania se afla oricum în alertă sporită, după două atacuri teroriste comise în luna iulie, care au fost revendicate de Statul Islamic. Un sirian de 27 de ani care solicitase azil a comis un atentat sinucigaş soldat cu 15 răniţi. Totodată, un afgan de 17 ani, tot solicitant de azil, a lansat un atac cu o macetă și a rănit cinci oameni.

UPDATE ora 21:51 Două persoane au murit și mai multe persoane au fost preluate de ambulanțe.

Foto: EPA

UPDATE ora 21:48 Polițiștii germani spun că ar putea fi vorba despre un atentat.

Până în acest moment, se știe că ar fi vorba despre un accident la Piața de Crăciun de la Berlin. O persoană a murit și există mai mulți răniți. Zeci de ambulanțe au ajuns la locul incidentului. Piața de Crăciun a fost evacuat de polițiști.

Lorry just ploughed through Christmas market in #berlin. There is no road nearby. People crushed. I am safe. I am safe pic.twitter.com/63iWMmdSKr — Emma Rushton (@ERushton) December 19, 2016

Un incident asemănător s-a produs pe 14 iulie, de Ziua Națională a Franței. Mohamed Lahouaiej Bouhlel a semănat groază la Nisa, și a transformat sărbătoarea de Ziua Națională a Franței într-o baie de sânge, după ce a intrat cu viteză cu un camion în mulțimea adunată pentru a vedea focurile de artificii. Bilanțul tragediei se ridică la peste 84 de morți și peste 200 de răniți.

Atacatorul a fost ucis de polițiști. Potrivit vecinilor, atacatorul era un om singuratic, depresiv și agresiv. Soția lui cu care avea trei copii, l-a părăsit în urmă cu doi ani și cei doi se aflau în plin divorț.

În ultimul an, teroriştii au lansat atentate teroriste sângeroase în Belgia, Franţa, Germania şi Turcia. Totodată, avertismentul Departamentului de Stat, vine la doar o zi după ce ministrul francez de interne a anunțat că autoritățile franceze au dejucat un nou atentat. În total, șapte persoane au fost arestate, în urma unei operațiuni antiteroriste care s-a desfășurat la Strasburg și Marsilia.

Arestările din noaptea de sâmbătă spre duminică au împiedicat „o acţiune teroristă care era avută în vedere de mult timp”, a precizat Cazeneuve, fără să precizeze care era ținta acestui atentat. Anterior, presa franceză a scris despre arestările care au avut loc în Strasbourg.

Această operațiune are loc cu cinci zile înainte de deschiderea faimosului târg de Crăciun din Strasbourg, care atrage anual aproximativ două milioane de turişti din întreaga Europă.