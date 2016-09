Atentate 11 septembrie 2001 | ”Copiii 11 septembrie” își spun povestea. Poveștile impresionante ale puștilor care și-au pierdut tații în atentatul din 2001

11 septembrie 2001 este ziua cea mai neagră din istoria Statelor Unite. 19 jihadiști au preluat controlul a patru avioane de linie și au comis cele mai grave atentate, în care 3.000 de oameni și-au pierdut viața. Acum, după 15 ani, copiii celor uciși au un mesaj pentru teroriștii care i-au lăsat orfani: “Veți pierde!”.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 jihadiști au preluat controlul a patru avioane de linie. Două dintre aeronave au lovit turnurile gemene de la World Trade Center, iar al treilea s-a izbit de o aripă a Pentagonului. Al patrulea nu și-a atins ținta, pentru că pasagerii au dejucat planurile teroriștilor, iar aeronava s-a prăbușit în câmp.

La 15 ani de la cele mai grave atentate din istorie, 10 dintre copiii celor care au murit au acceptat să vorbească despre tragedia care le-a schimbat viața. Ei s-au adunat la etajul 7 al One World Trade Center, turnul construit pe locul Turnurilor Gemene, și și-au deschis sufletul în fața reporterilor de la CNN. Cei 10 au acum între 14 și 29 de ani. Cinci dintre ei nu au nici o amintire cu părinții uciși în atacul terorist, iar doi – Kevin Hannaford și Rodney Wotton – s-au născut după atentatele de la 11 septembrie 2001.

Kevin Hannaford s-a născut după atentatele de la 11 septembrie 2001

“Suntem încă aici”, spune Patrick Hannaford, care avea doar 2 ani când tatăl său, Kevin Hannaford, în vârstă de 32 de ani, a fost ucis la etajul 105 al Turnului de Nord, unde lucra. “Suntem mai puternici decât am fost vreodată. Este un sentiment plăcut să știu că au dat greș (teroriștii – n.r.)”, mai spune el, care are un frate născut imediat după atentate.

“Suntem toți aici – oameni de succes, inteligenți”, completează Jessica Waring, azi în vârstă de 29 de ani. Tatăl ei a murit când ea abia intrase la liceu. “Faptul că am putut să depășim aceste momente arată ce fel de oameni suntem. Al Qaida și ISIS nu o să reușească să ne învingă”, spune tânăra.

Jessica Waring

“Multe dintre trupurile părinților noștri nu au fost găsite după 11 septembrie, așa că aici sunt îngropați tații noștri. Este un memorial, dar și un mormânt”, spune Caroline Tumulty-Ollemar, în vârstă de 15 ani despre Muzeul 9/11, dar și despre One World Trade Center.

Caroline Tumulty-Ollemar, în vârstă de 15 ani

“Sunt o echipă unită acești zece copii. Să fie unul lângă altul le aduce alinare”, scriu jurnaliștii CNN. De exemplu, Kevin Parks, în vârstă de 29 de ani, este mentorul lui Rodney Wotton, care are numai 14 ani. Merge cu acesta la evenimente, dar este și un sprijin de nădejde atunci când băiatul suferă. Rodney are acum aceeași vârstă pe care o avea Kevin atunci când și-a pierdut tatăl.

Născut la opt zile după atac, Rodney a respins inițial ideea de a primi sprijin moral, atunci când mama lui a sugerat acest lucru. S-a temut că dacă va sta lângă oameni care au trecut prin aceeași dramă își va aduce aminte despre faptul că el nu are tată. Rodney și Kevin s-au întâlnit însă cu ajutorul unei organizații care oferă sprijin copiilor care și-au pierdut un părinte în atentatele de la 11 septembrie. “A fost figura paternă din viața mea, având în vedere că nu mi-am cunoscut niciodată tatăl”, spune acum Rodney.

Mulți dintre acești copii au povești care par ireale. Ei au trecut prin momente pe care nici un copil nu ar trebui să le cunoască. S-au confruntat cu depresii și cu atacuri de panică, dar au reușit să depășească momentele dificile.

Este și cazul lui Austin Vukosa, care avea 6 ani când și-a pierdut tatăl. Una dintre puținele amintiri pe care le are cu acesta este că jucau împreună baseball. În lunile care au urmat atacului, el s-a dus la mama sa și i-a spus că vrea să ajungă în același loc ca tatăl său. A vrut să-și pună capăt zilelor. “I-am spus mamei că vreau să fiu cu tata, doar să fiu cu el. Desigur, uitându-mă înapoi, sună înfricoșător”, a mărturisit el.

Acum, Austin, care a absolvit cursurile Universității Nȏtre Dame, cinstește memoria tatălui său într-un mod inedit: urmează exact aceeași pași în viață ca părintele pecare l-a pierdut.

În luna august, el s-a angajat la aceeași firmă la care a lucrat și tatăl său, companie care și-a pierdut 658 dintre cei 960 de angajați în cea mai neagră zi a Americii moderne. “Chiar și numai să îi calc pe urme la aceași companie înseamnă o mare realizare pentru mine”, spune Austin.

De fapt, toți copii rămași orfani la 11 septembrie 2001 își doresc același lucru. Să fie mai aproape de tații lor care au pierit.

Nicole Pila, în vârstă de 17 ani, ascultă adesea o înregistrare cu tatăl ei, James Cartenberg, care era broker în Turnul de Nord. Acesta a vorbit cu jurnaliștii unui post de televiziune, la scurt timp după ce clădirea a fost lovită de avion. Se afla la etajul 86, prins alături de o altă persoană.

Nicole Pilă ascultă adesea o înregistrare cu tatăl ei, care a intrat în direct în ziua tragediei la o televiziune locală

“Dacă sunt în direct, vreau să le spun tuturor celor care au persoană dragă în clădire că situația este sub control în acest moment”, spunea tatăl lui Nicole atunci. Turnul de Nord avea să se prăbușească însă mai târziu, la aproximativ o jumătate de oră după Turnul de Sud.

“În ultimele momente, se gândea la ceilalți oameni înainte de persoana sa. Este ultimul lucru pe care îl mai am de la el”, povestește acum Nicole.

Peste 40% dintre cei care au pierdut pe cineva drag în atentate nu au reușit să își îngroape cum se cuvine rudele, fiindcă trupurile nu au fost niciodată găsite.

Juliette Scauso, în vârstă de 19 ani, este printre puținii care au o amintire palpabilă din acea zi. Tatăl ei a fost unul dintre cei 343 pompieri care și-au pierdut viața în timpul operațiunilor de intervenție. Casca lui strivită a fost recuperată și înapoiată familiei. Din păcate însă, doar atât a fost recuperat. Trupul tatălui ei nu a fost găsit.

Juliette Scauso a reruperat casca strivită a tatălui ei, care a fost pompier

Unii dintre copii nu s-au putut obișnui ani buni cu ideea că au rămas fără un părinte. Este și cazul lui Sal Pepe, care abia la zece ani de la tragedie și-a luat rămas bun de la tatăl său, decedat în atentate. În 2011, familia sa a adunat într-o cutie toate scrisorile, fotografiile și celelalte obiecte personale ale lui Salvatore. A urmat apoi o ceremonie, în cadrul căreia au scris mesaje pe mai multe baloane, apoi le-au eliberat. Mama lui Sal a plâns încontinuu, însă el s-a abținut. “Am vrut să fiu puternic pentru mama mea”, spune Sal, acum în vârstă de 16 ani.

Caroline Tumulty-Ollemar are 15 ani, iar tatăl ei, Lance R. Tumulty, în vârstă de 32 de ani în 2001, a fost manager al companie Eurobrokers INC, la etajul 84 al Turnului de Sud. “Aveam patru luni atunci, așa că nu am amintiri cu el. Știu de la prieteni și rude că tatăl meu era un tip foarte bun”, a povestit ea.

Caroline Tumulty-Ollemar

Cum a decurs ziua care a schimbat istoria

La ora locală 8.46, un Boeing al companiei American Airlines, cu 92 de persoane la bord, dintre care cinci terorişti, loveşte Turnul de Nord al World Trade Center, între etajele 93 şi 99. Mor toţi cei de la bord şi sute de oameni din clădire. În doar câteva secunde, numeroase echipaje ale poliţiei din New York şi ale pompierilor sunt trimise la faţa locului. Autorităţile încep să evacueze de urgenţă turnul.

Ora 9.02: Un alt avion al companiei United Airlines, cu 65 de pasageri la bord, dintre care cinci terorişti, loveşte Turnul de Sud, între etajele 75 şi 85. Apare ipoteza unui atentat terorist.

Ora 9.08: Toate zborurile înspre şi dinspre metropola New York sunt suspendate, iar spaţiul aerian este închis. Aceeaşi decizie este luată şi pentru podurile şi tunelurile din New York.

Ora 9.24: Apar primele informaţii că un al treilea avion, zborul 77 al companiei American Airlines, a fost deturnat, după ce membri ai echipajului reuşesc să-şi alerteze rudele.

Ora 9.31: Preşedintele George W. Bush face primele declaraţii de presă, afirmând că evenimentele din New York sunt “aparent un atac terorist asupra ţării”.

Ora 9.37: Al treilea avion deturnat, un Boeing, loveşte faţada vestică a Pentagonului. Toţi cei aflaţi la bord (59 de pasageri şi 5 terorişti), dar şi 125 de militari şi angajaţi ai Ministerului american al Apărării sunt ucişi. Pentru prima oară în istorie, toate zborurile interne din Statele Unite sunt suspendate. De fapt, SUA închid spaţiul aerian – nici o aeronavă nu are permisiunea să decoleze, în timp ce avioanele aflate deja în zbor sunt redirecţionate către cele mai apropiate aeroporturi. În urma zvonurilor că urmează şi alte atacuri, Casa Albă şi clădirea Capitoliului, precum şi alte clădiri guvernamentale sunt evacuate.

Ora 9.59: Turnul de Sud al WTC se prăbuşeşte.

Ora 10.07: Al patrulea avion deturnat, cu 44 de persoane la bord, dintre care patru terorişti, se prăbuşeşte pe un câmp din Pennsylvannia. Pasagerii aeronavei, informaţi despre evenimentele din New York, i-au atacat pe jihadişti, reuşind astfel să împiedice aeronava să atingă ţinta.

Ora 10.28: Se prăbuşeşte şi Turnul de Nord al World Trade Center. În scurt timp, primarul New York-ului dă ordin de evacuare pentru Manhattan, pe măsură ce eforturile de salvare şi căutare ale supravieţuitorilor devin tot mai dificile.

Sursa și foto: CNN