Atenționări de călătorie ale MAE pentru Belgia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Croația

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să se deplaseze în Bosnia și Herțegovina (BiH) că, începând cu 13 ianuarie ora 16,00 și până la ora 24,00, autoritățile locale au emis avertizare cod roșu de ploi abundente (cu risc de inundație – între 60 și 100 litri pe metrul pătrat) în regiunile Livno, Mostar (inclusiv localitatea Medjugorje) și Trebinje (zonă de trecere către Dubrovnik-Croația).

Atenționare de călătorie MAE: Belgia — cod portocaliu de zăpadă și îngheț

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care tranzitează sau se află pe teritoriul Regatului Belgiei că, în conformitate cu prognoza publicată de Institutul Regal de Meteorologie (IRM) din această țară, în perioada 12-13 ianuarie se înregistrează căderi abundente de ninsoare, vânt și maree ridicată.

De asemenea, în această țară a fost emisă o atenționare meteo cod portocaliu de zăpadă și îngheț, arată un comunicat al MAE transmis AGERPRES.

Conform prognozei IRM, ninsorile, vântul și temperaturile scăzute se vor înregistra pe întreg teritoriul Belgiei și vor avea un caracter mai pronunțat în jumătatea de sud-est, precum și în zona de coastă a țării.

În privința precipitațiilor, zona de nord-est și provincia Liege vor fi cele mai afectate.Vântul va sufla puternic, atingând o viteză de 70-90 km/h, iar în partea de sud a țării va avea o viteză de până la 100 km/h, arată sursa citată.

După ora 17,00, odată cu scăderea temperaturilor, ploaia se va transforma în zăpadă (15-20 cm), mai ales în zonele muntoase, informează un comunicat MAE.

În celelalte regiuni din Bosnia și Herțegovina, în același interval, a fost emis cod portocaliu de vânt puternic, în special în zonele montane. Șoferii sunt sfătuiți să-și doteze autovehiculele cu echipamente specifice pentru iarnă, acestea fiind obligatorii în Bosnia și Herțegovina în perioada 15 noiembrie — 15 aprilie, arată sursa citată.

Pentru detalii și informații actualizate se pot accesa paginile de Internet dedicate: http://bihamk.ba/ și http://www.meteoalarm.eu.

MAE recomandă cetățenilor români care doresc să călătorească sau să tranziteze Bosnia și Herțegovina, către Muntenegru și Croația, să se informeze despre circulația din zonă, astfel încât să poată preveni și evita evenimente nedorite (blocaje în trafic, abateri de la traseele cunoscute sau sigure etc.).

Atenționare de călătorie MAE: Croația — ninsori, ploi și vânt puternic

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croația că prognozele meteorologice indică, în perioada imediat următoare, apariția de ninsori, ploi și vânt puternic.

Astfel, începând din data de 13 ianuarie, regiunile Zagreb, Karlovac și Gospic, situate în centrul țării, se vor afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu de ninsoare. De la aceeași dată, regiunea Rijeka (Nord-Vest) se va afla sub avertizare cod roșu de ploi abundente și cod portocaliu de vânt puternic, iar regiunile Knin, Split și Dubrovnik (Dalmația) se vor afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu de ploi abundente și vânt puternic, informează un comunicat al MAE transmis AGERPRES.

Prognozele meteorologice indică menținerea acestor condiții atmosferice până la mijlocul săptămânii viitoare.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croația, ca înainte de a pleca la drum să consulte, pentru informații actualizate permanent, paginile de internet ale Automobil Clubului Croat — http://www.hak.hr/en și a Agenției Croate de Aviație Civilă http://www.ccaa.hr./english.

Pentru evitarea eventualelor probleme, se recomandă ca autovehiculele să fie dotate corespunzător pentru trafic pe timp de iarnă și, cu precădere în cursul nopții, să existe provizii suficiente de combustibil și alimente, arată sursa citată.

MAE reamintește cetățenilor români că în situații de urgență, pe teritoriul Croației, pot apela numărul european unic de urgență 112.

Pe teritoriul Republicii Croația, folosirea echipamentelor de iarnă este obligatorie între 15 noiembrie și 15 aprilie.

Prin echipamente de iarnă se înțelege, pentru autovehicule cu masă de până la 3,5 tone, anvelope de iarnă inscripționate M+S, pe toate roțile, sau anvelope de vară cu o adâncime a profilului de minim 4 milimetri însoțite, la nevoie, de lanțuri pentru roțile de tracțiune.

Pentru autobuze, autocare și vehicule de transport marfă sunt obligatorii lanțurile speciale de zăpadă sau anvelopele de iarnă inscripționate M+S pe roțile de tracțiune. Contravențiile pentru nerespectarea condițiilor menționate variază între 300 HRK (aproximativ 40 euro) și 700 de HRK (aproximativ 90 euro).

Atenționare de călătorie MAE: Slovenia — răcire neobișnuită a vremii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care tranzitează sau se află pe teritoriul Republicii Slovenia că prognozele meteorologice indică o răcire neobișnuită a vremii, însoțită de ninsori abundente și intensificări ale vântului, în special în regiunile din sud-vestul și sud-estul țării, la frontierele cu Italia și Croația, precum și pe litoralul Mării Adriatice.

Circulația rutieră pe autostrăzile din Slovenia este deschisă, dar traficul este încetinit și pot să apară disfuncționalități din cauza căderilor de zăpadă iar în anumite zone poate apărea poleiul, informează un comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES.

Informații privind situația traficului rutier în Slovenia pot fi obținute non-stop (24h/7zile) de la Centrul de informare, accesând pagina dedicată de Internet www.promet.si, sau apelând numerele de telefon 1970 (de pe teritoriul Sloveniei) și +38615188518 (internațional).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte pagina de Internet www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (disponibilă gratuit în „App Store” și „Google Play”), care oferă informații și sfaturi de călătorie.