Au început înscrierile pentru admiterea la ASE, una din cele mai căutate universități din tară. Mii de proaspăt absolvenți de liceu s-au pregătit cu răbdare și au stat la cozi interminabile, pentru a-și depune dosarul la facultatea dorită. În acest an, ASE dispune de peste 5.900 de locuri.

O mulțime de candidați din toată țara, care își doresc un loc în cadrul Academiei de Studii Economice din București, au venit să-și depună dosarul pentru admitere, chiar din prima zi de înscrieri. Conducerea ASE a anunțat că anul acesta, universitatea a scos la concurs 5.908 locuri, dintre care 2.719 sunt la buget, iar 1.000 sunt destinate celor care preferă învățământul la distanță.

„Sunt foarte mulți candidați pentru prima zi, fată de alți ani. Din experiența anilor precedenți, cea mai căutate facultate este, fără doar și poate, Cibernetica. Anul trecut, am avut 2.600 de candidați cu prima opțiune Cibernetică, pe toate cele trei specializări, pe un număr de 400 de locuri la buget, adică aproximativ șase pe un loc. Facultatea de Finanțe este la fel de căutată, dar a început ușor, ușor să mai piardă din candidați, dar crește foarte mult Contabilitatea”, a declarat, Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice, pentru Mediafax.

Mulți candidați au stat chiar și câte două ore la coadă, până au ajuns în fața comisiei și au reușit să-și depună dosarul pentru locul mult dorit la facultate.

Rectorul ASE, Nicolae Istudor, a explicat că ar fi necesară și benefică admiterea pe bază de examen scris, pentru toate universitătile.

„În 2013, am fost singura universitate, care a organizat examen scris de admitere pe toate programelor noastre și vreau să vă spun că examenul îi sperie pe copii, dar nu asta este problema. Cred că ar fi normal să se introducă obligativitatea examenului de admitere, dar la toate universitătile pentru că se pierd foarte mulți pe parcurs. Eu am exmatriculat anul trecut 682 de studenți după prima sesiune pentru că nu fac fată. Dacă i-am selecta de la început, am avea mai puțini, ce-i drept, dar gradul de renunțare ar fi mai scăzut”, a declarat Nicolae Istudor.

Înscrierea la Academia de Studii Economice are loc pană marți, 18 iulie, la ora 16.00, iar pe 28 iulie, vor fi afișate listele finale cu candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, taxă și a celor respinși.

Universitătile din Cluj, aproape 10.000 de locuri la buget, peste jumătate la UBB

Universitătile de stat din Cluj-Napoca au început sau urmează să înceapă în această perioadă înscrierea pentru admiterea în anul universitar 2017-2018, fiind scoase la concurs un număr de 9.767 de locuri bugetate pentru licentă,peste jumătate dintre ele, aparținând Universitătii Babeș-Bolyai.

Reprezentanții UBB din Cluj au declarat joi că absolvenții de liceu au la dispoziție, pentru anul universitar 2017-2018, la cele 21 de facultăti, un număr de 4.947 de locuri la buget, peste 9.200 de locuri la taxă și 2.650 de locuri pentru invătămantul la distantă și invătămantul cu frecventă redusă.

”Din totalul locurilor bugetate, 60 sunt special alocate pentru candidații de etnie romă, 5 sunt destinate persoanelor cu dizabilităti, iar alte 128 de locuri au fost alocate etnicilor români din afara granițelor tării, aceștia din urmă având posibilitatea de a-și trimite dosarul de înscriere prin poștă clasică sau electronică”, au spus sursele citate.

Candidații au posibilitatea de a putea alege între cele 237 de programe de licentă-invătămant cu frecventă și la distantă, admiterea fiind făcută, în funcție de facultate, pe bază de concurs, eseu motivațional, probă scrisă la care se adaugă și ponderea mediei de la examenul de Bacalaureat.

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) are o ofertă de 3.220 de locuri la buget și 1.787 de locuri cu taxă pentru invătămantul de licentă. Din locurile bugetate, 10 sunt alocate candidaților de etnie romă.

Cele 12 facultăti al universitătii, între care 9 la Cluj-Napoca și 3 la Baia-Mare, cu extensii universitare în localitătile Albă Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău, pun la dispoziția viitorilor studenți 96 de programe de studii de licentă, în limba romană, precum și în limbile engleză și germană.

”Concursul de admitere va consta în examen scris și /sau probe de aptitudini pentru unele facultăti, iar pentru altele concursul va fi în baza unui dosar de admitere”, au declarat reprezentanții UTCN.

La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca sunt scoase la concurs la nivel de licentă un număr de 850 de locuri bugetate (din care un loc special pentru candidații de etnie romă, la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii), 706 de locuri cu taxă și 210 de locuri pentru invătămant la distantă. USAMV are 23 de programe de studii acreditate.

Admiterea la cele 5 facultăti se face fie fără examen, contând doar media obtinută la examenul de Bacalaureat, fie prin susținerea a două țeste grilă, din domeniul biologie, cu o pondere de 20% și chimie, cu o pondere de 20%, iar media de Bacalaureat va avea o pondere de 60%.

La Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) ”Iuliu Hatieganu”, unde sunt trei facultăti, examenul de admitere constă în probă scrisă, fiind scoase la concurs 600 de locuri bugetate și 328 de locuri cu taxă. De asemenea, pentru studenții străini s-au pus la dispoziție un număr de 590 de locuri, toate cu taxă.

La cea mai mică dintre universitătile clujene, Universitatea de Artă și Design (UAD), admiterea la programele de licentă se face prin concurs la cele două facultăti – Arte Plastice și Arte Decorative și Design – unde sunt puse la dispoziția candidaților 327 de locuri la licentă, din care 150 la buget și 168 la taxă, plus un loc pentru romi la buget. De asemenea, UAD oferă și 9 locuri destinate bursierilor statului român pentru românii de pretutindeni.