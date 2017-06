Ministrul Comunicațiilor anunță că nu demisionează: Un important lider PSD mi-a cerut favoruri ilegitime

Augustin Jianu anunță că nu a demisionat din funcție și nici nu intenționează să o facă. Acesta a transmis un mesaj pe Facebook în care spune că pentru el, echipa înseamnă comunicare, transparență și solidaritate, nu subordonare oarbă în fața unui singur individ. Jianu vine cu o acuzație foarte gravă: ”Un membru important al partidului i-a cerut favoruri ilegitime, iar Liviu Dragnea l-a lăsat în funcție”.

”În ziua când mi s-a propus să accept funcția de ministru, domnul Dragnea m-a întrebat dacă am spirit de echipă. Am răspuns afirmativ și am fost convins că lucrăm „în echipă” și „pentru România”. Pentru mine echipa înseamnă comunicare, transparență și solidaritate, nu subordonare oarbă în fața unui singur individ. Domnul Dragnea s-a răzgândit. Eu îmi păstrez convingerea. În ultimele zile am primit numeroase mesaje de la oameni din afara Guvernului. De la șefi de cabinete la secretare, de la senatori la simpli membri de partid, toți mi-au transmis, prin voci și mesaje nervoase, din partea domnului Dragnea, să îmi dau demisia. Mai puțin domnul Dragnea, care, între timp, declara în fața unei națiuni că avea deja demisia mea”, a spus acesta.

Jianu mai afirmă că, dacă vrei să schimbi ceva în bine, nu sprijini minciuna.”Când mi s-a spus întâia oară că domnul Dragnea îmi dorește demisia, am răspuns „desigur, la solicitarea și cu confirmarea prim-ministrului din echipa căruia fac parte”. Mi-a părut normal, natural și mai ales de bun-simț. Sorin era cel care mă învestise cu încredere și alături de care lucram la atingerea obiectivelor asumate; domnul Dragnea vorbea doar despre actul guvernării, de la distanța sigură a ușilor încuiate. Sigur, ar fi fost mai simplu să cedez, însă dacă vrei să schimbi ceva în România, trebuie să ții minte că vechiul sistem va opune mereu rezistență – tu trebuie să perseverezi”, mai precizează ministrul din Guvernul Grindeanu.

Jianu: I-am reclamat lui Liviu Dragnea că un membru important al partidului mi-a cerut favoruri ilegitime, domnul Dragnea l-a lăsat în funcție

El continuă: ”Trebuie să recunosc că sunt ușor surprins de balanța etică a domnului Dragnea: când un om face eforturi pentru a demonstra cetățenilor români că se poate mai mult și în România, dânsul îi cere demisia. Însă atunci când eu însumi i-am reclamat că un membru important al partidului mi-a cerut favoruri ilegitime, domnul Dragnea l-a lăsat în funcție. Ce fel de oameni suntem? Vă asigur de pe acum că nu am nicio adeziune pentru funcția pe care o dețin în prezent. Este suficientă solicitarea domnului Sorin Grindeanu iar demisia mea va fi prezentată în cel mai scurt timp. Însă vorbind din perspectiva unui minister care a schimbat, în ultimii 2 ani, nu mai puțin de șase miniștri, cred că trebuie să gândim constructiv și – mai ales – în favoarea cetățenilor români. Cu alte cuvinte, trebuie să căutăm performanță și schimbare în bine, nu doar schimbare de dragul puterii și a discursului politic”.

Augustin Jianu mai afirmă că în timp ce scrie acest rânduri se grăbește să plece din Londra.