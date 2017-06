Avram Iancu a abandonat momentan înotul în Dunăre. Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani, județul Hunedoara, care și-a propus să parcurgă înot, timp de 60 de zile, întregul fluviu, pe o distanță totală de 2.860 de kilometri, a pornit în “provocarea vieții sale” pe 20 iunie.

Startul s-a dat din orașul Donauschingen din Germania, iar bibliotecarul le-a trimis fanilor săi un mesaj pe Facebook, înainte de a intra în apele fluviului.

La fel a făcut și acum, când a dat de greu și a abandonat momentat cursa, dar cu siguranță încurajările fanilor îl vor determina să meargă mai departe.

“Azi a fost cea mai cumplită zi de până acum: apa foarte rece, fără pic de soare. Pragurile de prundiș care făceau că apa să fie de doar 15 cm, mă obligau să mă ridic în picioare. Vântul sufla cu putere din spate pe pielea udă. Nu va pot descrie simțirea. Pot doar să va zic că după 24 de km parcurși am fost răpus de hipotermie. Tremuram din toate încheieturile, iar tendoanele din zonă inghinală mă dureau cumplit datorită contracțiilor involuntare ale organismului în incercarea de a se apăra. Și cum am experiențe hipotermice, știam că din acea stare e imposibil să ies. Atunci am decis să încetez cursa pentru această zi. Am oprit într-un loc nepotrivit. M-am îmbrăcat rapid și am căutat minimul de căldură degajată de linia ferată. Acum sunt în siguranță. Prognoza meteo nu e deloc favorabilă pentru următoarele zile. Sper să găsesc resursele necesare pentru a duce la capăt această tentativă, în premieră, de a străbate întregul curs a Dunării, doar în slip. Doamne ajută!”, a scris Avram Iancu, acum, tot pe Facebook.