Avram Iancu începe să înoate în Dunăre, de la izvoare până la vărsarea fluviului în Marea Neagră. Bibliotecarul din Petroșani spune că aceasta este provocarea vieții sale. El și-a propus să parcurgă înot, timp de 60 de zile, întreg fluviul, pe o distanță totală de 2860 de kilometri.

Hunedoareanul Avram Iancu pornește, marți, să înoate din Donauschingen, în Munții Pădurea Neagră. Bibliotecarul, în vârstă de 41 de ani, va înota câte 50 de kilometri în fiecare zi. Va face acest lucru doar în slip și cu o cască, fără să se folosească de un costum de neopren sau de alte echipamente ajutătoare, ceea ce reprezintă o premieră.

Avram Iancu a început să se antraneze pentru călătoria pe Dunăre încă din luna decembrie 2016. A înotat aproape fiecare zi, a alergat pe munte și a mers cu bicicleta. Înainte de a pleca spre izvoarele Dunării, în Munții Pădurea Neagră din Germania, bărbatul s-a antrenat în apele Siretului, Mureșului și a Dunării.

„M-am pregătit încă de la 1 decembrie 2016, în bazinul de înot didactic din Petroșani. Am înotat acolo aproape zilnic. Apoi, când apele s-au dezghețat, am început să înot în lacul Știurț, din spatele casei mele. Am realizat și două antrenamente mai lungi, pe râul Siret și pe râul Mureș, unde am înotat câte 50 de kilometri într-o singură zi”, a arătat bibliotecarul.