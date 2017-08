Avram Iancu a înotat jumătate din cursul Dunării, fără să aibă echipament de protecție. Bibliotecarul din Bibliotecarul din Petroșani a străbătut peste 1400 de kilometri înot și a ajuns în Serbia, unde a fost oprit, pentru control, de o șalupă a Poliției de Frontieră.

Hunedoreanul Avram Iancu și-a propus să devină primul român care parcurge înot tot cursul Dunării, de la izvoare până la vărsarea fluviului în Marea Neagră. Bibliotecarul, în vârstă de 41 de ani, e pe cale de a-și vedea visul cu ochii.

După ce a înotat peste 1.400 de kilometri în 45 de zile, bărbatul a reușit să ajungă în Serbia. Avram Iancu a publicat un mesaj pe Facebook prin care își ține la curent fanii despre parcursul său pe Dunăre.

„Mă aflu la Apatin, Serbia, kilometrul 1402. Ieri a fost o zi agitată: cu vreo 15 km înaintea ieşirii din Ungaria, dintr-o clădire care nu lasă impresia unui sediu oficial, de la balcon ne făceau câţiva oameni cu mâna. Le-am făcut şi noi cu mâna şi ne-am văzut de drum. Era Schengen Border Control. La nici un km parcurs, o şalupă a poliţiei ne-a ordonat să ne întoarcem acolo. Pe mine m-au ajutat cu şalupă :) iar Vali, caiacistul expediţiei, a vâslit în amonte. Totul a fost în ordine doar că am pierdut cel puţin 1 h şi jumătate cu formalităţile. Odată făcute aceste formalităţi, m-au adus înapoi de unde m-au luat, tot cu şalupă, apoi am continuat drumul. Am trecut pe lângă bornă ce marchează jumătatea traseului şi am ajuns la Brezdan. În total 37 km..de la 1462 la 1425. Ataşat aveţi imaginea deplasării de ieri. Azi, de dimineaţă, am făcut Border control la sârbi şi totul e în regulă. Drum liber spre patria mama! Am continuat drumul…trecând şi pe lângă 1410. Sunt în pauză de masă principală şi am dorit să profit de ocazie, actualizând informațiile”, a scris Avram Iancu pe pagina sa de Facebook.