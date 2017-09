Azilul de bătrâni Vintilă Vodă, din județul Buzău, riscă să fie închis din lipsa finanțării. Căminul pentru persoane vârstnice, unde se mai află în prezent 38 de asistați, înfiinţat în 2011 în locul fostului spital desfiinţat de Guvernul Boc, nu mai are finanțare pentru a-și desfășura activitatea. Căminul se află în administrarea Consliului Local Vintilă Vodă care nu îi poate asigura fondurile necesare.

Problemele căminului de la Vintilă Vodă au apărut la finele anului 2015, când a fost sistată finanțarea de la Ministerul Muncii. În 2016, Consiliul Județean Buzău a alocat căminului 616.000 de lei, la care s-au adăugat din defalcări din cotele pentru TVA peste 520.000 lei și astfel azilul a reușit să se mențină pe linia de plutire.

În 2017, căminul s-a confruntat cu aceeași problemă, însă banii pe care i-a primit au fost mult mai puțini. Pentru a putea face față cheltuielilor s-a luat în calcul ca asistații să își plătească o parte din suma pe care azilul o cheltuiește lunar pentru, cazare, masă și tratament cu bătrânii, însă cum standardul de cost mediu este stabilit la peste 2.100 lei cei mai mulți nu au pensii care să acopere această sumă.

Ce spune directorul căminului de bătrâni

„Pentru a putea funcționa ca la carte am avea nevoie de 1.250.000 de lei, cu eforturi probabil că am reuși să ne descurcăm și cu 1.100.000 lei. Anul acesta însă Consiliul Județean ne-a ajutat cu 150.000 de lei și am mai primit 120.000 din cote defalcate pentru TVA plus 20.000 de la Consiliul Local Vintilă Vodă. Dacă nu se va găsi o soluție nu mai putem rămâne deschiși nici măcar până la 1 octombrie pentru că avem foarte multe datorii. Contribuțiile la stat pentru salariați nu sunt plătite din luna aprilie, iar salariile sunt în urmă cu două luni. Avem, în present, 38 de asistați, capacitatea centrului fiind de 47, însă majoritatea acestora nu au din ce să își plătească contribuțiile care sar de 2.100 lei lunar”, a declarat Eugeniu Stănescu, directorul Căminului de Bătrâni de la Vintilă Vodă.

O altă posibilitate ar fi ca unitățile administrativ-teritoriale de pe raza cărora provin asistații să le plătească acestora contribuțiile pentru a putea sta în continuare la azil, dar legea permite autorităților locale să acorde astfel de ajutor însă nu le și obligă să facă acest lucru.

„Am făcut adrese la toate primăriile din care provin asistații. Invariabil răspunsurile au fost aceleași că unitatea administrativ-teritorială nu își poate permite să plătească aceste fonduri. O singură primărie, cea a municipiului Buzău ne-a transmis verbal, nu avem un document în acest sens, că vor propune în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal de la finele lunii septembrie alocare acestor sume pentru cei 7 asistați proveniți din municipiul Buzău”, a mai spus Eugeniu Stănescu. Ce spun asistații azilului de bătrâni

Pentru că în ultimii ani salvarea a venit de la Consiliul Județean, și acum asistații așteaptă ca de la județ să se rezolve problema finanțării.

„Așteptăm să vină șefii ăștia mari de la Buzău să vedem ce facem. Dacă se închide… hotel șanț scrie pe mine pentru că altă posibilitate nu am. Am 74 de ani, nu am ambele picioare, și nici familie. Nu am ce să fac. Dacă se închide azilul o să mă găsiți pe șanț, că nu am unde să mă duc. Județul nu a fost în stare să plătească fetele astea de au grija de noi. Nu sunt plătite pe iulie, august și suntem în septembrie. Sunt tinere au copii…Eu…, asta este. Nu mai am pretenții deloc. Dar este păcat”, a declarat Constantin Modoran, un bătrân de 74 de ani, infirm de ambele picioare.

Alocarea banilor de la bugetul Consiliului Județean nu mai este însă posibilă, iar președintele Consiliul.Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu a dorit să transmită personal asistaților și angajaților vestea chiar dacă aceasta nu este una prea îmbucurătoare.

Ce spune șeful județului

Neagu a mers vineri și a discutat cu beneficiarii, angajații și primarul localității și au pus la cale un plan de bătaie. Dacă se va concretiza, azilul de la Vintilă Vodă mai are o șansă, dar trebuie să treacă de următoarele trei luni.

Președintele CJ Buzău le-a explicat atât directorului așezământului, cât și primarului comunei Vintilă Vodă că Deliberativul județean nu mai poate aloca sub nicio formă bani pentru căminul de bătrâni.

„Anul trecut și la începutul acestui an când am putut să alocăm niște sume de bani am făcut-o. Acum însă nu se mai poate. A venit Curtea de Conturi și ne-a spus clar că nu avem voie să alocăm fonduri pentru că azilul este în administrarea Consiliului Local Vintilă Vodă. Pot să spun că am avut noroc și că dumneavoastră ați avut noroc că până la urmă cei de la Curtea de Conturi au înțeles că banii ăștia s-au cheltuit pentru ca bătrânii să poată trăi de pe o zi pe alta. Banii nu i-am folosit pentru a ne lua cine știe ce. Oamenii aia au înțeles, au văzut pe ce s-au cheltuit și au fost îngăduitori. Puteau să ne pună să facem hârtii să vă solicităm banii înapoi. Nu au făcut-o. Ne-au pus în vedere în schimb să nu mai facem așa ceva. Nu am deci cum să mai alocăm fonduri. Nu știu cum vă veți descurca. Vom face memorii la Ministerul Muncii, la premier, la oamenii de bine, oameni de afaceri care au de unde să vă ajute să vedem ce reușim”, a declarat președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Totodată, președintele CJ Buzău a venit și cu o soluție însă aceasta și-ar putea produce efectele abia de anul viitor.