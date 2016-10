Barack Obama i-a spus lui Donald Trump “să nu se mai plângă”, după ce candidatul republican a afirmat că alegerile prezidențiale din 8 noiembrie au fost fraudate. Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că acuzaţiile acestuia sunt fără precedent în istoria Statelor Unite. Totodată, fără precendent este și “lingușeala” lui Putin la care recurge Trump, a mai spus Barack Obama, transmite BBC News.

Donald Trump a început să scadă în sondaje în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală. Ulterior, candidatul republican a reluat afirmațiile sale potrivit cărora alegerile prezidențiale din 8 noiembrie vor fi fraudate în favoarea candidatei democrate, Hillary Clinton.

Într-o conferinţă de presă organizată la Casa Albă, Barack Obama a abordat acest subiect. Actualul lider de la Casa Albă a afirmat că nu a mai văzut niciodată un candidat american la preşedinţie care să încerce să discrediteze un scrutin înainte ca acesta să aibă loc.

„L-aş sfătui pe Trump să nu se mai plângă. Dacă de fiecare dată când lucrurile merg prost pentru tine şi pierzi începi să acuzi pe altcineva, atunci nu ai ceea ce trebuie pentru a ocupa această funcţie”, a afirmat Barack Obama.

Totodată, președintele american l-a criticat pe Donald Trump care, în opinia sa, îl lingușește pe președintele rus Vladimir Putin.

„Linguşeală continuă a lui Putin şi măsura în care pare să îşi modeleze o mare parte dintre politici şi abordarea politică după Putin sunt fără precedent”, a declarat Obama într-o conferinţă de presă comună cu premierul italian Matteo Renzi.

Pres. Obama on Donald Trump’s ‘rigged election’ claim: “I’d advise Mr. Trump to stop whining and go… get votes.” https://t.co/JVl7PYYw7X

— CNN (@CNN) 18 October 2016