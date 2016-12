Barack Obama l-a primit în Biroul Oval pe actorul Bill Murray, iar cei doi par să se fi distrat pe cinste. Președintele american în exercițiu a jucat minigolf alături de vedeta americană, potrivit unei înregistrări publicate de Casa Albă.

Barack Obama și Bill Murray se joacă golf în Biroul Oval, încercând să introducă mingea într-un pahar. De altfel, este unul lucru cunoscut că atât președintele american, cât și actorul sunt pasionați de acest sport. La începutul înregistrării, cei doi fac câteva glume pe seama celuilalt.

”În general, nu le permit fanilor Chicago Cubs să intre în Biroul Oval”, a glumit Barack Obama, un susţinător declarat al echipei rivale, Chicago White Sox.

”Probabil nu e o coincidenţă că popularitatea ta e la cel mai înalt nivel din toate timpurile. Aşadar, dacă aş fi în locul tău, m-aş mulţumi cu asta”, i-a răspuns Bill Murray.

Clipul a fost lansat pentru a-i încuraja pe cetățenii americani să se înregistreze în sistemul național de sănătate, pentru a beneficia de asigurare medicală. Așa că, la final, cei doi încep să discute despre acest subiect.

So Bill Murray walks into the Oval Office… #GetCovered https://t.co/X4R4hhC5Fe

— The White House (@WhiteHouse) December 12, 2016