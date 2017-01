Barack Obama, ultima petrecere la Casa Albă. Beyonce, Bruce Springsteen și alte nume mari, pe lista invitaților

Barack și Michelle Obama dau o ultimă petrecere la Casa Albă, înainte ca mandatul președintelui american să ajungă la final. Pe lista invitaților se numără vedete precum Beyonce, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Jay Z, Paul McCartney, Eddie Vedder, George Lucas şi Chance The Rapper, relatează The Telegraph.



În timp ce Donald Trump întâmpină probleme să găsească vedete care să cânte la ceremonia de învestire în funcție, Barack Obama se bucură de o susținere uriașă a vedetelor. Președintele în exercițiu va găzdui vineri seară o ultimă petrecere la Casa Albă.

Mai precis, potrivit The Washington Post, Michelle şi Barack Obama vor organiza o ultimă petrecere oficială pentru prietenii lor apropiaţi şi pentru donatori, la care vor participa Beyoncé, Jay Z, Stevie Wonder, Bradley Cooper, JJ Abrams, Chance the Rapper, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Eddie Vedder, David Letterman şi George Lucas. Lista de vedete ar putea să fie chiar mai lungă, căci se vehiculează că vor fi prezenţi şi cântăreţul Usher şi actorul Samuel L. Jackson.

Chance The Rapper şi-a confirmat participarea prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter: ”Sunt pe cale să zbor cu avionul timp de 21 de ore până la Washington, pentru a-mi lua la revedere de la cel mai mare preşedinte din istoria Americii. Dumnezeu să te binecuvânteze, Potus!” (acronim pentru ”Preşedintele Statelor Unite”, n.r.).

Informaţiile despre această petrecere au fost dezvăluite într-o perioadă în care Donald Trump întâmpină dificultăţi serioase să găsească artiști de prim rang care să dorească să cânte la ceremonia de învestire, ce va avea loc pe 20 ianuarie.

Până în prezent, singurul artist care a confirmat participarea este Jackie Evancho, o concurentă în show-ul de televiziune ”America’s Got Talent”, care va intona imnul naţional american.

Mormon Tabernacle Choir, care confirmase participarea la finalul lunii decembrie, a anunţat că nu va mai putea ajunge la Washington.

La prima ceremonie de învestire în funcţie a lui Barack Obama, organizată în 2009, artista care a susţinut un recital a fost celebra Aretha Franklin. Beyonce, James Taylor şi Kelly Clarkson au cântat la a doua ceremonie de învestitură a preşedintelui Barack Obama.

Donald Trump va depune jurământul oficial în cadrul unei ceremonii ce va avea loc în faţa Capitoliului din Washington.