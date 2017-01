Bărbat găsit mort în Predeal. Era dispărut de mai multe zile

Un bărbat a fost găsit mort în Predeal. Acesta era căutat de două zile de către salvamontiştii şi jandarmii din Predeal şi Azuga și a fost găsit fără suflare la 1400 de metri altitudine, pe Valea Limbăşelului, între Clăbucet şi Valea Azugii.

Bărbatul, care lucra la Cabana Gârbova, a pornit pe jos la familie, către judeţul Buzău, luni seară, când era viscol şi o temperatură de – 10 grade.

Când a fost găsit de salvatori, acesta era căzut într-o vale, într-o zonă care nu este traseu turistic şi în care nu există semnal. De altfel, ultima dată, bărbatul a vorbit cu o rudă la telefon căreia i-a spus că se apropie de casă fără să își dea seama, noapte fiind, că s-a rătăcit.

„De marţi seară nu am mai vorbit cu el la telefon. Ne-a spus că vine acasă la Valea Muşcelului. I s-a părut că a ajuns aproape de Buzău, însă a confundat muchiile. La un moment dat şi-a dat seama că ceva nu este în regulă şi i-a spus asta cumnatului nostru, dar apoi s-a întrerupt şi nu am mai putut lua legătura cu el. Lucra ca paznic la cabană, dar nu era de mult timp acolo”, a povestit cumnatul victimei.

Zona în care a fost găsit bărbatul este dificilă şi accidentată, iar zăpada măsorară în unele locuri mai bine de un metru. Salvatorii s-au chinuit mai bine de 4 ore pentru a coborâ trupul neînsufleţit de pe munte.

„A fost căutat atât noaptea, cât şi ziua. Din păcate, l-am găsit decedat. Am fost anunţaţi prin dispeceratul 112 că a plecat de la cabană, din câte am înţeles ar fi vrut să se angajeze la cabană, ar fi venit de duminică, luni a muncit, marţi a plecat şi din păcate nu a zis şi unde se duce. Când a luat legătura cu rudele a spus că este pe un vârf de munte. Şi noi am fost induşi în eroare pentru că a explicat că vede un oraş aproape şi că ajunge la Buzău. De fapt, el era cu totul şi cu totul în altă direcţie. L-am găsit într-o zonă foarte abruptă, nu este marcaj turistic, este pur şi simplu în pădure”, a explicat Mihai Marina, şeful Salvamont Predeal.