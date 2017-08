Bărbat împușcat, la Bruxelles, după un atac cu maceta. Un bărbat de origine somaleză a atacat, în această seară, cu maceta mai mulți soldați la Bruxelles, în capitala Belgiei.

UPDATE 26 august, ora 8.00: Incidentul din Bruxelles este tratat drept un atac terorist de autorități. Atacatorul care ar fi de origine somaleză a fost împușcat. El a murit la scurt timp, la spital, din cauza rănilor. Acesta nu era cunoscut serviciilor de securitate pentru legături cu terorismul, însă ar fi strigat „Allah Akbar” înainte de a ataca, relatează Reuters.

Ofiţerii au ripostat cu focuri de armă şi l-au împușcat pe agresor. Niciunul dintre cei doi soldați atacați de agresor nu a suferit răni grave, potrivit independent.co.uk.

Forţele de ordine au instalat un perimetru de securitate în zonă, iar operaţiunea este încă în curs, la această oră. Sunt informații contradictorii despre starea agresorului. Unele surse spun că acesta ar fi murit, pe cand unuii jurnaliști belgieni spun că este în stare gravă și a fost transportat la spital.

Deocamdată, nu se cunosc mai multe informații despre acest incident, dar martorii spun că înainte de atac, bărbatul ar fi strigat “Allahu Akbar/Allah e mare”.

FOTO: Thomas da Silva Rosa‏/Twitter.com

