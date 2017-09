Situație halucinantă în județul Vaslui. Un bărbat mort de doi ani a fost amendat de Poliție pentru că a circulat cu mașina fără rovignetă. Mama acestuia, o pensionară de 86 de ani, spune că a mai fost amendată pentru că a condus cu viteză pe un drum european. Bunicuța nu are, însă, permis de conducere pentru că are probleme mari de vedere.

Tinca Bucătariu (foto) a primit, zilele acestea, o amendă, pe numele fiului ei care este mort de doi ani. Din procesul verbal, bătrâna din Huși a aflat că a fost sancționată cu 250 de lei, pentru că mașina, care a aparținut băiatului ei, a fost condusă fără rovignetă în satul Râșești, informează vremeanoua.ro.

La cei 86 de ani ai săi, pensionara a mers în baston la Poliție ca să ceară explicații. Polițiștii au trimis-o la Judecătorie. De acolo a fost îndrumată spre Primărie, unde un funcționar i-ar fi spus să-l lase în pace.

„Vreau să vă spun că această mașină, o Dacie veche, a fost cu ani în urmă a fiului meu. Băiatul meu a murit acum 2 ani. Ștevia crescuse peste mașina lui, iar în 2016, eu am vândut cu acte în regulă Dacia. Ce era să fac cu ea?! Am și radiat-o din dreptul meu, ca să nu mai apar eu acolo, ci noua proprietară. Iată documentele”, a explicat bătrâna, pentru sursa citată.

Bătrâna spune că are și dovada că a radiat mașina, care a fost înmatriculată pe numele altcuiva. Pensionara s-a dus inclusiv la femeia care a cumpărat mașina. Proprietara Daciei a spus că nu știe nimic spre amenda primită acasă de femeia de 86 de ani.

„Eu atât vreau să îi întreb: ei au o ordine acolo, în actele lor?! Sau e un talmeș-balmeș? Dacă eu am dovada că am radiat mașina de pe numele meu, ei cum de nu au o evidență acolo? De ce îmi tulbură bătrânetea cu amenzi!? Că nu e prima dată când am primit amendă de la ei. Acum vreo 3 ani, am primit amendă că am circulat cu mașina asta, cu Dacia, cu viteză mare pe la Gura Humorului. Dar nu știu ce și cum au văzut ei, că mașina era în garaj, cu stevia crescută mai mare decât ea”, a întrebat, supărată, hușeanca.