Băsescu, despre amendamentele la legea grațierii: Mă voi bate în plen pentru toate mamele condamnate

Băsescu, despre amendamentele la legea grațierii. Liderul PMP a declarat, marți, că se va bate în plen pentru toate mamele condamnate, pentru că măsura pe care o propune nu este pentru mame ci pentru copii. El a arătat că nu poţi discrimina copilul unei mame condamnate că a făcut delapidare de copilul unei mame care a luat o mită la primărie, pentru că nu este constituțional.



„Deşi nu am reuşit la comisie, voi încerca la plen să atrag atenţia că trebuie să găsim o soluţie pentru toate mamele condamnate, nu numai pentru o parte, cea considerată de Ministerul Justiţiei în proiectul iniţial că nu a comis fapte de corupţie. Vreau să spun că această măsură nu e pentru mame, este pentru copii şi nu poţi discrimina copilul unei mame condamnate că a făcut delapidare de copilul unei mame care a luat o mită la primărie. Nu poţi discrimina copii. De aceea voi încerca şi la plen să susţin acest amendament, care mie mi s-a părut foarte important”, a declarat Băsescu.

El a menționat că este şi o problemă de constituţionalitate, aceea de a trata „copiii diferit, funcţie de tipul de pedeapsă pe care îl are mama”. În plus, spune liderul PMP, a trăit în casă cu trei femei și știe cât de greu le este.

„Am văzut ce înseamnă femeile, am trăit în casă cu trei femei, văd ce înseamnă acum munca, să ai grijă de nişte copilaşi şi cred că e inuman să discriminăm dreptul copiilor de a avea mama lângă ei într-un moment în care putem spune şi noi că odată cu alegerea preşedintelui Iohannis s-a terminat şi cu tranziţia, avem 10 ani de când suntem în UE, o graţiere mai largă, în opinia mea, se impune”, a mai spus Traian Băsescu.

Întrebat dacă există tensiuni în interiorul partidului cu privire la amendamentul depus la Legea graţierii, Băsescu a spus că nu au existat discuţii dat fiind faptul că a fost o iniţiativă personală. El a ținut să precizeze că nu a cerut partidului să îl susțină, pentru că este ”o iniţiativă personală” și a mărturisit că el a fost cel care l-a rugat pe Eugen Tomac să anunțe că PMP nu este de acord cu amendamentele.

Termenul de dezbatere în Senat a proiectului de lege privind graţierea colectivă a fost prelungit de plen cu două săptămâni. Decizia a venit în contextul în care exista riscul ca legea să treacă tacit și să ajungă în Camera Deputaților, forul decizional, în varianta inițială.

Senatorul PMP Traian Băsescu a făcut o pledoarie, în cadrul dezbaterilor, pentru un moment zero, o grațiere extinsă, propunerea sa fiind de grațiere a tuturor pedepselor până în 10 ani. Traian Băsescu a declarat în cadrul ședinței că această lege a grațierii este foarte binevenită. ”Am considerat că o dată cu venirea lu Klaus Iohannis ca președinte, s-a încheiat etapa de tranziție, iar legislația este deja adaptată legislației europene, deși în unele zone, precum justiția, încă avem apucături din trecut. România are nevoie de un moment zero și adaptarea sistemului de justiție românesc la unul european, care în același timp în care se vizează recuperarea daunelor, să se vizeze și recuperarea omului.