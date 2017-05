Băsescu, despre grațiere: Vor fi eliberați cei care au spart case, dar vor rămâne în puşcării medici, profesori; Care din ei sunt recuperabili?

Liderul PMP Traian Băsescu a făcut o nouă pledoarie, pe Facebook, pentru grațierea faptelor de corupție, cu condiția recuperării integrale a prejudiciului. El a răspuns la un comentariu, arătând că, prin legea grațierii, vor fi eliberați cei care au spart case sau au furat din poșete în autobuz, pentru că sunt găinării, și vor rămâne în pușcării medici, profesori și funcționari publici care au luat șpagă.

Fostul președinte a prezentat pe pagina de socializare mărturia unui judecător. ”Poate multora nu le place, dar azi, când discutăm cu înverşunare despre graţiere, poate ne face bine să citim ce spune un judecător…”, a scris Băsescu.

El îl citerează pe judecătorul Lucian Popescu: ”Am fost judecător aproape patru decenii, din care ultimele două am judecat numai în penal. Mi-au trecut prin față sute de inculpați, de la criminali odioși până la nenorociți care au furat o găină, de la personaje din dosare celebre până la proxeneți de duzină, de la mari traficanți de droguri până la nefericiți care s-au răsturnat cu mașina și și-au ucis din culpă nevasta și copilul. Am soluționat în fond, în apel și în recurs, fel de fel de spețe, aproape tot Codul Penal. Pentru fiecare speță, nu am uitat că am în fața mea oameni, semeni care au greșit și cărora trebuie să le aplic cuvenita pedeapsă, dar în limitele legii, cu justă măsură, cu înțelegere pentru natura umană și fără să uit că deasupra mea, în unele cazuri, nu mai este decât Dumnezeu. Am avut situații în care mi se prezentau la amânare executare, la întrerupere executare sau la liberare condiționată ființe în scaun cu rotile, posedând dosare voluminoase de examinări medicale din care rezultau boli incurabile aflate în fază treminală, dar față de care expertizele medico-legale ori comisiile de liberare condiționată au concluzionat refuz categoric. Fără teamă și fără ezitare, am dispus eliberarea de îndată a acestor ființe aflate pe moarte. Conștiința mea, mintea mea, sufletul meu și credința mea nu m-au lăsat să fiu fiară și sunt mulți cei care m-au cunoscut astfel și m-au prețuit pentru minte limpede și suflet curat. Tocmai de aceea, nu-i pot înțelege pe tinerii care judecă acum de parcă sunt gardieni de lagăr nazist, care nu au nici minte, nici suflet și nici Dumnezeu”.

Luni, este așteptat în Senat un vot pe proiectul de lege privind grațierea colectivă, depus de Guvern, în luna februarie.

Comisia juridică din Senat a decis, miercuri, să adopte mai multe amendamente potrivit cărora cei condamnați pentru luare și dare de mită și pentru abuz în serviciu vor scăpa de pedeapsă, cu o condiție, și anume achitarea în totalitate a prejudiciului din dosarele penale. În urma deciziei, prșeedintele Klaus Iohannis dar li Liviu Dragnea au reacțional, afirmând că sun neplăcut surprinși de această decizie a senatorilor juriști. O reacție a venit și din stradă, unde aproximativ o mie de bucureșteni au ieșit, miercuri seară, pentru a protesta, în fața Palatului Victoria.

Joi, senatorii juriști au reluat dezbaterile pe proiectul legii grațierii și au supus din nou la vot amendamentele de miercuri. Decizia a fost că faptele de corupție au fost scoase din legea grațierii. Este vorba despre luarea de mită, traficul de influenţă, darea de mită şi cumpărarea de influenţă.