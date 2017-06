Băsescu, despre înregistrarea cu Laura Codruța Kovesi: Femeia asta trebuie arestată pe loc. Trebuie încătuşată, trimisă la beci!

Liderul PMP Traian Băsescu a declarat, duminică seara, la România TV, despre înregistrarea audio cu procurorul șef al DNA, Codruța Kovesi, că oamenii politici sunt ţinte pentru şefa DNA şi că ar trebui „încătuşată” şi „trimisă la beci, acolo unde a trimis atâţia oameni nevinovaţi”.

„Această înregistrare îmi confirmă un lucru şi anume că oamenii politici sunt ţinte pentru doamna Kovesi. Am văzut afirmaţia ‘hai să îl reducem pe primul ministru’, e vorba de Grindeanu, am văzut afirmaţia că are nevoie de 3-4 miniştri, pentru că astea-s de răsunet, am văzut afirmaţia că ‘hai să ieşim cu ceva şi hai ieşiţi cu Udrea, Ioana Băsescu’. Deci sunt canalele controlate care execută politicieni”, a spus Traian Băsescu.

El a mai spus că OUG 13 nu este singurul dosar în care ”Codruța Kovesi s-a implicat direct, să controleze şi să aprobe tot ce trebuie ca să se ajungă la ţintă”.

”Femeia asta trebuie arestată pe loc. Trebuie încătuşată, trimisă la beci, unde a trimis atâţia oameni nevinovaţi, şi pe urmă procurorii care au fost obligaţi să facă dosare să vină martori. Au stat zeci de oameni politici importanţi în beciuri, pentru că doamna avea nevoie să iasă cu dosare răsunătoare’, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu a acuzat-o pe şefa DNA că „sacrifică destine pentru propria ei glorie” şi că în interiorul DNA sunt procurori care încep să se revolte pentru că „s-au săturat să mai facă dosare la comandă”.

O înregistrare în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”, a fost difuzată duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Naționale Anticorupție, Livia Săplăcan, spune că înregistrarea apărută în spațiul public, în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”, conține fragmente între care au fost intercalate sintagme menite să distorsioneze conținutul celor spuse.

”Înregistrarea conține fragmente care au fost rostite de procurorul șef în mod public ori la ședințele de lucru cu procurorii unei secții operative. Între fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu îi aparțin și care sunt menite să distorsioneze grav conținutul celor spuse”, a declarat purtătorul de cuvânt al DNA.