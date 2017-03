Schimb de replici în Parlament; Băsescu: Ar fi mai utilă o anchetă pentru ferma de porci; Dragnea: Eu nu intru în această mocirlă!

Băsescu și Dragnea, schimb de replici în Parlament, pe marginea fermei de porci de la Tel Drum. Declarațiile au fost făcute în plenul reunit al celor două Camere. Liderul PMP a spus că, decât să se facă o comisie de anchetă pentru bugetul Guvernului Cioloş, mai bine o comisie de anchetă pentru ferma de porci de la Tel Drum. Dragnea i-a replicat că nu intră în această mocirlă.

Liderul PMP a făcut afirmațiile în contextul dezbaterii pe marginea raportului comisiei de anchetă privind ”gaura la buget” lăsată de Guvernul Cioloș.

”În sfârşit, spre deosebire de Guvernul Cioloş, actuala majoritate vine cu o chestiune spectaculoasă şi ridică responsabilitatea primarilor în administraţia locală pentru respectarea bugetului, pentru respectarea limitelor de credite de angajament în bugetele locale. Păi fraţilor, v-aţi propus un deficit de 24 de miliarde. Daţi-mi voie să vă spun că pe orice proiecţie, dacă vă respectaţi programul, deficitul va fi de 42 de miliarde, nu de 24. Da! Nu veţi respecta programul, aşa că foarte probabil vă veţi încadra în deficitul bugetar şi în schimb veţi face ce a făcut şi Guvernul Cioloş. Decât o comisie de anchetă pentru bugetul guvernului Cioloş, mai bine o comisie de anchetă pentru ferma de porci de la Tel Drum”, i-a spus Traian Băsescu lui Liviu Dragnea, care conducea ședința conducerii comune a Parlamentului.

Preşedintele Camerei Deputaţilor i-a replicat că nu are de gând să intre în această ”mocirlă”.

”Domnule preşedinte, legat de ferma de porci, nu ştiam că aveţi şi această specializare. Eu vă readuc aminte că suntem aici, nu acolo, ci în Parlamentul României. Dumneavoastră puteţi să vă băltiţi în ce vreţi dumneavoastră, eu nu. Eu în acea mocirlă nu intru. Dincolo de faptul că sunt informaţii mincinoase în ceea ce priveşte unele legături financiare sau economice”, a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD a continuat: ”Faptul că în România sunt 4 milioane de porci pe care crescătorii se chinuie să îi crească, faptul că nu am reuşit să îi exportăm decât 320.000 de tone şi s-au important decât 30.000, faptul că 350 de milioane de euro sunt daţi de către noi, de către români, ca să consumăm carcase congelate de ani de zile şi nu spune nimeni de când sunt congelate, venite din alte ţări, nu purcei şi de ce se importă purcei în continuare, şi asta o spun specialiştii care au lucrat la programul de guvernare… În toţi anii, inclusiv în cei 10 ani de lumină din România, tot ce s-a făcut s-a făcut să se distrugă ideea şi speranţa că în România se pot construi maternităţi, vorbim de materialul genetic”, a explicat Dragnea.

El a adăugat că are rude care cultivă roşii în sere şi care cresc oi. ”Le mai spun celor care au scris acel articol şi altora care investighează că eu am făcut lucruri mai grave – am rude care cultivă roşii în sere şi avem şi un program pentru roşii. Şi forma este continuată. Am rude care cresc oi. Da! Şi avem un program pentru înfiinţare de centre de colectare pentru lână, pentru că 70% din lâna din România se arde şi sigur îmi voi descoperi prieteni sau rude care vor fi beneficiari ai unor măsuri. Da! Şi voi susţine în continuare lucrul ăsta, pentru că, din păcate, în ultimii ani de zile s-a decis că tot ce înseamnă capital autohton sau producţie din România, cât de mult se poate, să fie diminuat”, a arătat Liviu Dragnea.

În presă a apărut informația, recent, că fiul lui Liviu Dragnea este proprietarul unei ferme de porci pe care ar fi achiziţionat-o printr-un intermediar, de la compania Tel Drum. Pe 1 februarie, MInisterul Agriculturii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă privind acordarea de ajutoare financiare pentru crescătorii de porci.