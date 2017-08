Bătăile inimii șefului din România al unei multinaționale au stat la baza imnului Maratonului Olteniei

Ediția a V-a a Maratonului Olteniei aduce o premieră în țara noastră: prima temă muzicală compusă pe baza bătăilor inimilor câtorva participanți la tura de recunoaștere a traseului de Mountain Bike.

Patru participanți la tura de recunoaștere a Maratonului Olteniei, desfășurată pe 7 iunie, au purtat brățări de monitorizare a pulsului, iar datele colectate de pe aceste dispozitive au fost descărcate și analizate de artiștii Raul Kusak și Electric Brother, care au realizat apoi un fel de imn al Maratonului Olteniei.

Dispozitivele au fost purtate de Martin Zmelik, Country Manager Grupul CEZ în Romania, Carmen Brumă, jurnalist TV și de doi bloggeri sportivi. Cei patru au parcurs un traseu de 33 de kilometri cu diferențe mari de nivel si cu zone dificile din punct de vedere tehnic, dar spectaculoase în același timp, traversând pădurea de lângă Râmnicu Vâlcea.

Bătăile inimii pe muzică

„La finalul turei de recunoaștere, am extras din brățări toate informațiile referitoare la ritmul și pulsul inimii, în raport cu cele patru zone diferite de efort de pe traseu. Sunetele înregistrate au fost analizate în detaliu si, ulterior transformate în beat-ul liniei melodice. Mai exact, am făcut o medie a informatiilor colectate de pe cele patru brățări pentru fiecare zona, iar rezultatul a fost o valoare medie de 130 batai pe minut (BPM). Pornind de la aceasta valoare am construit logica ritmica a intregii lucrari muzicale.

Pe toata durata soundtrack-ului se poate auzi un beep, care puncteaza media generala de efort depus pe traseu si care devine mai accelerat sau, dimpotriva, mai lent in functie de dificultatea suprafetei de deplasare. Inclusiv sunetele au fost alese pentru a reflecta, intr-un mod cat mai relevant, efortul fizic pe care l-au depus «inimile vedete» ale melodiei Maratonului Olteniei”, a declarat Raul Kusak, creatorul compoziției muzicale.

La realizarea acesteia a contribuit si Electric Brother, care a asigurat producția muzicală.

Participanții devin susținători ai Centrului de Transfuzii

În cadrul Maratonului Olteniei 2017, sportivii au ocazia sa transforme cursele la care participă în șanșe la viață prin susținerea Centrului de Transfuzii Sanguine Vâlcea. Persoanele care doresc să sprijine cauza socială a evenimentului pot face o donație accesând website-ul www.maratonulolteniei.ro.

La finalul maratonului, contravaloarea taxelor si cea a donatiilor individuale, alaturi de cea a companiei CEZ Romania, vor fi directionate integral catre dotarea cu echipamente medicale performante a CTS Valcea.

„An de an, Maratonul Olteniei a sustinut, prin fondurile colectate si dublate de CEZ Romania, nevoi locale stringente legate de sanatate si educatie. De-a lungul celor 5 editii de Maraton, am achizitionat echipamente medicale necesare nou nascutilor si copiilor, am asigurat echipament sportiv pentru scolari si am sustinut financiar elevi provenind din familii defavorizate. Comunitatea din Valcea rămâne o prioritate pentru noi. De aceea, în ediția 2017 a maratonului facem încă un pas înainte în parteneriatul nostru local și încurajăm donarea de sânge și susținerea Centrului Local de Transfuzii Sanguine Vâlcea. Soundtrack-ul oficial este una dintre formele prin care speram că ritmul inimilor noastre să intre în rezonanță cu inimile participanților și susținătorilor ai Maratonului Olteniei și să îi convingă sa fim împreună un sprijin real pentru CTS Vâlcea”, a declarat Martin Zmelik.

Alergătorii și bicicliștii doritori se pot înscrie la cursele de Trail Running și MTB Cross-country ale Maratonului Oltenei, desfășurate pe 26-27 august, la Râmnicu Vâlcea, pe www.maratonulolteniei.ro.