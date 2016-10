Aysha, în vârstă de zece ani, este unul dintre copiii care au trăit sub terorile Statului Islamic. Fetița a stat timp de trei zile fără apă și fără hrană, așteptând ca satul ei să fie eliberat de trupele irakiene care au început în urmă cu o săptămână ofensiva asupra orașului Mosul. Extrem de recunoscătoare, micuța Aysha le-a spus soldaților că a crezut că aceștia nu mai sosesc, relatează Daily Mail.

Aysha locuia într-un sat aflat în apropiere de Mosul, oraș aflat sub controlul jihadiștilor din cadrul grupării Statului Islamic din 2014. După ce lupta pentru eliberarea orașului a început, micuța s-a agățat cu disperare de mama ei, așteptând ca salvarea să vină și la ea. Atunci când acest lucru s-a întâmplat, micuța a reușit să-și operască lacrimile și a început să descrie traumele trăite, dar și bucuria imensă pe care o trăiește.

“Sunt atât de recunoscătoare tuturor. Am crezut că nu va veni niciodată nimeni să ne salveze. Nu am avut mâncare, nici apă, timp de trei zile şi am fost doar eu şi mama, tatăl meu a fost luat şi ucis de terorişti”, a povestit Aysha, care la doar zece ani a văzut lupte terifiante.

Fetița a fost salvată de o unitate de poliție militară, care luptă alături de armata irakiană. Imediat, soldații au luat-o în brațe și i-au dat un pachet de biscuiți și o sticlă de apă. Imediat, fetița a început să povestească ororile prin care a trecut.

„Bărbații din Statul Islamic au luat atât de mulţi copii din satul meu şi nu am aflat ce s-a întâmplat cu ei. Unii dintre ei au murit. Mama mea a fost obligată să le dea toţi banii şi bijuteriile ei şi nu am mai avut nimic. Mulţumesc, mulţumesc. Aş vrea să vă sărut picioarele”, a continuat Aysha.

Aysha și mama ei au fost duse într-un sat din apropiere, care a fost eliberat deja de sub controlul jihadiștilor din Statul Islamic. În acest timp, bătălia pentru al doilea oraș ca importanță din Irak continuă. Mosul se află sub controlul Statului Islamic încă din 2014, iar de atunci cei aproximativ 1,5 milioane de locuitori au trăit zilnic sub teroare.

Pe măsură ce trupele înaintează, jihadiștii încearcă să respingă atacurile asupra orașului în care iderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi a proclamat, în 2014, “Califatul” din Irak şi Siria.

Militanții din organizația teroristă au luat 550 de familii ostatice în jurul orașului, pe care le folosesc pe post de scuturi umane, a anunțat un purtătotor de cuvânt al agenţiei ONU pentru drepturile omului a explicat că jihadiştii au dus familiile în apropiere de poziţii strategice ale ISIS. Potrivit CNN, teroriștii au ucis de la începutul ofensivei, în urmă cu o săptămână, 284 de oameni, printre care și copii.