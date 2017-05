Profira Angheluță, bătrâna din Vaslui, care a ucis în bătaie un violator cu 22 de ani mai tânăr, a murit la Spitalul Județean Vaslui. Pensionara de 80 de ani începuse să se simtă din ce în ce mai rău, după ce a aflat că a fost condamnată la cinci ani de închisoare. Apelul făcut de femeie și de procurori urma să se judece la Curtea de Apel Iași.

Imediat după pronunțarea sentinței, Profira Angheluţă le-a spus vecinilor săi că se teme că va muri în închisoare. Starea ei de sănătate s-a degradat pentru că bâtrăna era chinuită de gândul că va ajunge în spatele gratiilor, notează Adevărul.

Bătrâna din Vaslui, care a ucis în bătaie un violator, fusese condamnată la închisoare

Profira Angheluță a fost condamnată, pe 20 aprilie, la cinci ani de închisoare și interzicerea drepturilor civile timp de doi ani, după executarea pedepsei.

Judecătorii au apreciat că bătrâna a comis crima „sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei”.

Atât bătrâna cât şi procurorii au atacat decizia. Dosarul urma să fie analizat de magistrații Curții de Apel Iași, după motivarea hotărârii. Apelurile nu se vor mai judeca, în condițiile în care bătrâna s-a stins din viață.

În octombrie 2016, bătrâna l-a omorât în bătaie pe vecinul care a vrut s-o violeze. Femeia, în vârstă de 80 de ani, din localitatea Tăcuta, județul Vaslui, a susținut că doar s-a apărat de cel care a încercat s-o abuzeze sexual. Bunicuța nu s-a lăsat intimidată atunci când individul a început s-o pipăie și să-i ridice fusta. Bătrâna l-a lovit cu tot ce i-a picat în mână și atunci când agresorul s-a împiediat pe scări și a căzut. Atunci, femeia i-a smuls părul din cap și l-a bătut cu cizmele în cap. Nu s-a oprit până când agresorul și-a dat ultima suflare.