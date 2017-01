Băutura preferată scoate la iveală multe trăsături ale personalității tale. Ce alegi vodka sau margarita? Află ce spune băutura preferată despre tine.

Băutura preferată – vodka

Băutorii de vodka se împart în două clase – cei care îi iubesc gustul și cei care o consumă pentru că are 96 de calorii, nu are gluten, zahăr, etc.

Dacă preferi această băutură ești o persoană căreia îi place să socializeze, să petreacă.

Citește mai multe pe libertateapentrufemei.ro.