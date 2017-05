Bebeluș cu rujeolă, internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Peste 5.700 de cazuri de rujeolă, în toată țara

În plină epidemie de rujeolă în România, încă un bebeluș cu rujeolă a fost internat la Spitalul de Boli Infecționase din Iași. Copilașul din Vaslui a fost contaminat cu boala, care a ucis până acum 25 de persoane, deaorece are șapte luni. Potrivit medicilor, vaccinul ROR trebuie admistrat de medicii de familie copiilor la 12 luni.

Bebelușul a fost diagnosticat cu rujeolă, la doar câteva zile după ce a fost internat la Spitalul de Boli Infecționase „Sfânta Parascheva” din Iași. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului, notează Ziarul de Iași. Micuțul s-a îmbolnăvit după ce a intrat în contact cu un alt bebeluș nevaccinat împotriva rujeolei.

„Diagnosticul a fost confirmat la un pacient care se află în îngrijirea noastră de opt zile. Starea pa­cientului este acum stabilă, dar zilele trecute a fost supravegheat intubat în compartimentul ATI. Bolnavul este un copil nevaccinat, nu din restricţii medicale sau din dorinţa părinţilor, ci pentru că nu a împlinit vârsta la care poate face vaccinul ROR", a arătat dr. Mihnea Hurmuzache, director medical al Spitalului de Boli Infecţioase.

Medicii susțin că nu l-au putut imuniza deaorece nu are un an, vârsta indicată pentru administrarea vaccinului ROR.

„Toată lumea trebuie să-şi vaccineze copiii. Schema naţională trebuie realizată integral şi, în plus, trebuie efectuată vaccinarea pentru rotavirus şi în mod special cea antipneumococică cu tulpină polivalentă, pentru că aceasta scuteşte familiile de bolile sezonului rece. Nu poţi să te joci cu viaţa pentru că unii spun, dom’le, dacă de la vaccin s-a produs nu ştiu ce tulburare, inclusiv autism? Pentru că aici ajunge dis­cuţia. Nu are nicio legătură“, a explicat profesorul Marin Burlea, preşedintele Societăţii Române de Pediatrie, pentru sursa citată.

În județul Iași nu există pericolul izbucnirii unei epidemii de rujeolă deoarece rata de vaccinare este sub 85 la sută, susține profesorul Burlea. În județul Iași, au fost confirmate 15 cazuri de rujeolă, arată datele Centrului Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit sursei citate, numărul de cazuri situează Iaşul pe poziţia 24 din 38 de judeţe în care au fost confirmate îmbolnăviri cu rujeolă. Cele mai multe cazuri, 966, s-au înregistrat în judeţul Caraş-Severin. La polul opus se află judeţul Botoşani cu un singur caz confirmat.

Rujeola este o boală infecţioasă care, dacă nu este tratată, poate duce la complicații. Datele CNSCBT arată că din una din patru persoane infectate cu rujeolă au nevoie de spitalizare. Din 1.000 de bolnavi de rujeolă, unul își pierde viața din cauza complicațiilor.

„Vaccinul împotriva rujeolei protejează copiii împotriva acestei boli. În România, nouă din 10 părinţi îşi vaccinează copiii“, mai subliniază reprezentanţii CNSCBT.

România se confruntă cu o epidemie de rujeolă începută în toamna lui 2016. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică România, până la 12 mai, au fost confirmate nu mai puțin de 5.728 de cazuri confirmate de rujeolă. Au fost înregistrate 25 de decese, astfel: 8 în jud. Timiș, 5 în jud. Arad, 5 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Călărași, 1 in jud. Satu Mare și 1 in București. S-au înregistrat cazuri de rujeolă în 39 de județe.