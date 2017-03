Anchetă în cazul unui bebeluș mort în Maternitatea Botoșani. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce o fetiță a murit la doar două zile de la naștere în Secția de Obstretică și Ginecologie Botoșani. Părinții sunt în stare de șoc și nu înțeleg cum ceea ce trebuia să fie cea mai mare bucurie s-a transformat într-un coșmar.

Raluca Hârtopeanu, o tânără de doar 20 de ani, a adus pe lume, prin cezariană, o fetiță chiar de ziua Mamei, pe 8 martie, scrie stiri.botosani.ro. A avut o sarcină fără probleme care a fost monitorizată de un medic ginecolog.

La două zile de la naștere, stare de sănătate a micuței s-a degradat. Bebelușul s-a stins pe data de 10 martie, spre disperarea părinților cărora li s-a spus că fetița ar fi avut bronhopneumonie și steptococ beta-hemolitic de tip B.

Mama susține că, imediat după ce a născut, medicii i-au spus că fetița este sănătoasă și că vor pleca în curând acasă. Coșmarul a început în noaptea de 9 spre 10 martie. Deși se afla la prima sarcină, Raluca și-a dat seama că ceva nu era în regulă cu fetița. Le-a spus imediat medicilor, care i-au spus că bebelușul are doar colici.

„Am născut și mi-au spus că e foarte bine copilul, mi l-au dat să îl pup și m-au coborât la Reanimare. M-au ținut acolo să îmi facă tratamentul, mi-au adus la un moment dat fetița, am văzut-o un pic și abia pe 9 martie m-au urcat în salon. Mi-au adus fetița, a fost totul bine ziua, iar seara au venit medicii și au spus că totul este ok și este bine și pe 10 martie vom merge acasă. La ora 03.00 noaptea, când a venit o doamnă să îmi aducă laptele, i-am spus că fetița are febră. A spus că nu are febră, ci are colici și mi-a adus ceva pentru colici, după care a plecat. Eu i-am spus din nou că are febră și, deși sunt la prima sarcină, îmi dau seama că ceva nu e în regulă”, a spus Raluca.

Tânăra spune că a cerut ajutor, cu fetița în brațe, pe holurile Maternității, dar a fost trimisă în salon. Abia spre dimineață, medicii au consultat-o pe fetiță.

„Am ieșit pe hol, în sala de gardă a asistentelor, nu era nimeni. Am ieșit cu fetița pe hol, am mers în alte săli și a ieșit somnoroasă doamna care mi-a adus laptele. Dimineață când a revenit s-a uitat și a spus că va merge să cheme o asistentă dar se teme să o cheme că dorm și să nu o deranjeze. Au început să țipe la mine că de ce nu am anunțat mai din timp. Păi eu am anunțat… Au luat fetița, eu am început a plânge și am reușit să intru unde au dus-o. Deja era pusă cu tubul de oxigen, era vânătă. Fetița ofta, nu putea să respire, și după câteva ore a murit. Nu mi-au făcut nicio analiză la internare. Nu mi-a spus nimeni că ar fi vreo problemă. Pe 27 februarie am făcut analize și nu era niciun stafilococ, niciun streptococ”, a precizat Raluca Hârtopeanu.