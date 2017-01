Caz revoltător în județul Botoșani, unde un bebeluș tratat cu leacuri băbești împotriva răcelii a murit în condiții suspecte. Fără să consulte vreun medic, mama a vrut să-și trateze pruncul răcit cobză cu sare fierbinte pusă pe piept. Copilașul de doar patru luni s-a stins, la nici o săptămână de la botez.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Dracşani, comuna Sulița, din județul Botoșani. Mama a sunat miercuri dimineaţă la 112 și a povestit speriată că bebelușul ei nu mai respiraă. La fața locului a ajuns de urgență un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă copilașul era deja în stop cardio-respirator. Mai mult, copilul avea arsuri pe piept, după ce mama a încercat să trateze răceala cu sare fierbinte.

Cazul este cu atât mai şocant şi revoltător, cu cât tânăra, deşi a avut acces şi la internet şi era şi la Botoşani, când copilul se simţea rău, a preferat se plece la ţară şi să îl trateze cu leacuri băbeşti.

„Copilul nu tuşea, dar avea aşa, un horcăit. I-am dat un medicament şi am zis că trece. Acum două seri i-am făcut o compresă cu sare caldă şi i-am pus la piept. Am citit pe internet că aşa se face. Din câte am înțeles nu a murit de la răceală, ci de la asta la piept, i-a afectat inimioara. Dacă ştiam, îl duceam imediat la medic, dar am crezut că îi trece”, a spus înlăcrimată Andreea Mihaela Hoştină, mama copilului (foto).